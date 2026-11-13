Conciertos y festivales de Breakfast Live impulsan la economía y dinamizan las ciudades: estas son las cifras de impacto

En una industria del entretenimiento en constante crecimiento, las compañías colombianas demuestran talento, experiencia y capacidad para desarrollar espectáculos de gran formato.
En ese contexto, Breakfast Live continúa consolidando su presencia en el mercado nacional a través de una programación diversa, grandes producciones y eventos que conectan con miles de personas.
Durante los últimos meses, la compañía ha sido protagonista de importantes convocatorias musicales en Bogotá y Medellín. Uno de los casos más destacados es el de Ryan Castro, quien ha vendido más de 150.000 entradas durante el último año, con presentaciones que incluyen cuatro estadios y el Coliseo Med Plus durante 2025.
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A este recorrido se suma Awoooween, su reciente espectáculo en Bogotá, que reunió aproximadamente a 51.255 asistentes, y Ritvales, uno de los festivales de música electrónica más importantes del país, con 49.000 asistentes durante sus dos jornadas en Medellín.
Por otra parte, Reykon protagonizó dos fechas completamente Sold Out en el venue El Corazón de Bogotá, cada una con más de 11.000 asistentes. Además, cada fecha representó la generación de más de 500 empleos directos.
Una cartelera que sigue moviendo al país
Durante noviembre, diciembre y los primeros meses de 2027, Breakfast Live tendrá una programación de espectáculos en Bogotá, Medellín y Barranquilla, con artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros y generaciones.
La agenda comenzará con Juanes, quien llegará a DAVIarena Medellín el próximo 14 de noviembre, seguido por espectáculos de artistas como Chayanne, Kris R, Rubén Blades y Beéle en Medellín, así como Hayley Williams, Piso 21, Juan Duque y Camila en Bogotá.
Diciembre también tendrá una programación destacada con dos fechas de Martin Garrix, en Bogotá y Medellín; Camilo, con presentaciones en Barranquilla y dos fechas en Bogotá; además de los conciertos de Hebert Vargas y Alcolirykoz.
La programación continuará en 2027 con Anyma, que llegará al Parque Simón Bolívar de Bogotá el 30 de enero; Fonseca, en Medellín el 6 de febrero, y Carlos Rivera, en Bogotá el 27 de abril.
Más allá de las cifras de asistencia y las localidades agotadas, cada concierto representa el trabajo de cientos de profesionales colombianos: productores, técnicos, equipos logísticos, proveedores, personal operativo y creativos que hacen posible los eventos.