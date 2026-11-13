Grupo Energía Bogotá redujo sus ganancias entre enero y septiembre y llegó a $1,8 billones; por pérdidas de Air-e y tasa de cambio

El Grupo Energía Bogotá (GEB), que avanza en el proceso para comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York mediante ADR, reportó una reducción de sus resultados financieros durante los primeros nueve meses de 2026. La compañía registró una utilidad neta atribuible a la participación controladora de $1,82 billones, una caída de 20,2 % frente al mismo periodo de 2025.
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Los resultados muestran presiones tanto en los ingresos de sus negocios de energía y gas como en algunos componentes financieros. Entre enero y septiembre, los ingresos consolidados sumaron $5,27 billones, frente a $6,02 billones del año anterior, lo que representó una disminución de 12,4 %.
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La ganancia antes de impuestos también retrocedió. En los primeros nueve meses del año llegó a $2,30 billones, una reducción de 18,4 % frente a los $2,82 billones registrados en el mismo periodo de 2025.
Por su parte, la utilidad neta consolidada fue de $1,939 billones, 20 % menos que los $2,425 billones reportados un año atrás. De ese resultado, $1,824 billones correspondieron a la participación controladora, mientras que $115.000 millones fueron atribuibles a la participación no controladora.
Air-e y la tasa de cambio presionaron los resultados trimestrales
En el tercer trimestre de 2026, el GEB obtuvo una utilidad neta de $669.000 millones, frente a $825.000 millones en el mismo periodo de 2025. Esto representó una disminución de $156.000 millones, equivalente a 18,9 %.
La utilidad atribuible a la participación controladora se ubicó en $630.000 millones, con una reducción de 19,1 % frente a los $778.000 millones registrados entre julio y septiembre del año anterior.
La compañía identificó dos factores principales detrás de la presión sobre el resultado trimestral. El primero fue la actualización del modelo de pérdida esperada de Air-e, que tuvo un efecto de $137.000 millones. Este ajuste está relacionado con la estimación de posibles pérdidas sobre cuentas por cobrar de la empresa intervenida.
El segundo factor fue la apreciación de 16,9 % del peso colombiano frente al dólar en la tasa promedio del trimestre. Según la explicación de la compañía, este movimiento afectó la utilidad bruta en $78.000 millones.
El efecto cambiario también se observa en el estado de resultados consolidado. La diferencia en cambio pasó de un ingreso de $83.000 millones en el tercer trimestre de 2025 a un gasto de $97.000 millones en el mismo periodo de 2026. La variación fue negativa en $181.000 millones.
Estos efectos fueron compensados parcialmente por los aportes positivos de Enel Colombia, favorecidos por mejores condiciones hidrológicas y regulatorias, así como por mayores contribuciones de Gebbras.
Distribución de gas natural tuvo la mayor caída de ingresos de Grupo Energía Bogotá
Por segmentos, la distribución de gas natural registró la mayor reducción de ingresos durante el tercer trimestre. Estos pasaron de $983.000 millones en 2025 a $787.000 millones en 2026, una disminución de 19,9 %.
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El GEB explicó que la caída obedeció al efecto de conversión de moneda, que representó $199.000 millones. Es decir, la variación en el tipo de cambio redujo el valor en pesos de los ingresos generados en moneda extranjera.
La tendencia también se reflejó en el acumulado de enero a septiembre. Los ingresos de distribución de gas natural bajaron de $3,011 billones a $2,454 billones, una contracción de 18,5 %, equivalente a $558.000 millones.
Los demás segmentos también presentaron reducciones en sus ingresos durante los primeros nueve meses del año. El transporte de gas natural registró una caída de 8,3 %, hasta $1,378 billones; la transmisión de electricidad disminuyó 3,4 %, a $982.000 millones, y la distribución de electricidad retrocedió 6,1 %, a $464.000 millones.
En conjunto, estas actividades llevaron a que los ingresos consolidados pasaran de $6,025 billones en los primeros nueve meses de 2025 a $5,277 billones en igual periodo de 2026.
Aunque los ingresos disminuyeron, el grupo también redujo sus costos. Entre enero y septiembre, los costos consolidados pasaron de $3,317 billones a $2,826 billones, una reducción de 14,8 %.
La disminución de los costos ayudó a moderar el impacto sobre la rentabilidad, pero no fue suficiente para compensar la caída de los ingresos. La utilidad bruta se ubicó en $2,451 billones, 9,5 % menos que los $2,708 billones del mismo periodo de 2025. El resultado de actividades operacionales también retrocedió. Pasó de $1,788 billones a $1,483 billones, una disminución de 17,1 %.
En este resultado incidieron, entre otros componentes, los gastos administrativos y de operación, que aumentaron 5,9 % en el acumulado de nueve meses, hasta $842.000 millones. También crecieron las pérdidas por deterioro sobre cuentas por cobrar: pasaron de $189.000 millones a $264.000 millones, un incremento de 40,1 %.
Otro de los factores que incidieron en las ganancias fue el comportamiento de los gastos financieros. Entre enero y septiembre de 2026 sumaron $1,043 billones, frente a $968.000 millones en el mismo periodo del año anterior, un aumento de 7,8 %.
En contraste, los ingresos financieros crecieron 27,6 %, hasta $155.000 millones. Sin embargo, este incremento no compensó el mayor gasto financiero ni el efecto negativo de la diferencia en cambio.
Este último rubro pasó de representar un ingreso de $113.000 millones entre enero y septiembre de 2025 a un gasto de $160.000 millones en los primeros nueve meses de 2026. La variación negativa fue de $272.000 millones.
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Con estos resultados, la ganancia antes de impuestos cayó 18,4 %, hasta $2,302 billones. Después de contabilizar el impuesto corriente y diferido, la utilidad neta consolidada llegó a $1,939 billones, con una contracción de 20 % frente al mismo periodo de 2025.