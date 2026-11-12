Grupo Argos continúa ejecutando varias de sus movidas corporativas que tienen como norte la generación de valor para los inversionistas y que el precio de sus acciones en la Bolsa de Colombia se acerque al valor fundamental de la compañía.
Como parte de esta estrategia, hace tres meses se puso en marcha el programa ACE 1.0, una hoja de ruta que contempla acciones concretas para fortalecer su capacidad financiera y potenciar la revelación de valor de sus principales inversiones.
En el caso de Cementos Argos, el objetivo es lograr su inclusión en nuevos índices bursátiles para mejorar su visibilidad internacional, como se destacó en la más reciente conferencia de resultados de su filial de cementos.
Recibe nuestro boletín en tu correo
De acuerdo con el holding, Argos cumple con criterios de tamaño y liquidez asociados a la elegibilidad para el MSCI Standard Index.
Con ese objetivo, Grupo Argos evaluará alternativas para fortalecer el flotante de la empresa de cementos, incluyendo una eventual reducción marginal de su participación, manteniendo una posición de control.
Relacionado: Cementos Argos busca ingresar al índice MSCI Standard y ampliar su presencia en mercados internacionales
Actualmente Grupo Argos tiene el 55,3 % de las acciones de su empresa de cementos, lo que deja un margen para continuar siendo el accionista mayoritario y contribuir a un mayor flotante en su filial.
Nuevas recompras de acciones en el radar
De materializarse esta desinversión, los recursos eventualmente liberados podrían destinarse a acelerar el programa de readquisición de acciones de Grupo Argos, “sujeto a las condiciones de mercado y a la disciplina de asignación de capital de la compañía”, se explicó.
Esta iniciativa permitiría avanzar simultáneamente en una mayor liquidez y revelación de valor de Cementos Argos y en la transferencia de valor a los accionistas de Grupo Argos.
En relación con las recompras de acciones, uno de los próximos hitos será el cumplimiento de la segunda oferta de readquisición a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Colombia por hasta $150.000 millones.
Adicionalmente, el holding de infraestructura contempla ampliar las reservas disponibles para continuar ejecutando su programa de readquisición de acciones, pues estaría cerca de completar los $500.000 millones en readquisiciones de la primera fase de ACE, que fue aprobado en marzo por la Asamblea de Accionistas.
La compañía ha identificado la posibilidad de disponer de $1,5 billones en total previa aprobación de la Asamblea de Accionistas.
ACE materializa valorización de Grupo Argos en el mercado
Vale mencionar que desde el anuncio de ACE 1.0 y con corte al 9 de noviembre, la acción ordinaria acumuló una valorización del 29 % y la preferencial del 22 %.
Este desempeño estuvo acompañado por una mejora significativa de la liquidez: el volumen promedio diario negociado se multiplicó 2,1 veces en la acción ordinaria y 2,3 veces en la preferencial frente al periodo previo al lanzamiento del programa, excluyendo las semanas asociadas a rebalanceos de índices.
Durante este periodo, la acción preferencial fue incluida en el MSCI Small Cap y posteriormente en el FTSE Rusell ampliando su visibilidad frente a inversionistas institucionales locales e internacionales.
En los tres pilares de ACE 1.0 también se registraron avances. Cementos Argos y Celsia continuaron ejecutando sus agendas de eficiencia, rentabilidad y desapalancamiento.
Odinsa fortaleció las capacidades que soportan su evolución hacia Grupo Argos Asset Management y cerró la compra del 100 % de Ticsa para consolidar su plataforma de agua, y Grupo Argos avanzó en su programa de readquisiciones, con lo que alcanzó un monto acumulado de $290.000 millones.
Adicionalmente, la desinversión de los centros comerciales de Pactia y la distribución extraordinaria de dividendos de Odinsa fortalecieron la capacidad financiera de Grupo Argos con flujos por más de $440.000 millones para continuar ejecutando ACE 1.0.
Relacionado: Pactia redujo su deuda un 45 % tras la venta de los centros comerciales Gran Plaza en Colombia
Resultados de Grupo Argos a septiembre
Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, indicó que: “Estamos avanzando para fortalecer la rentabilidad de nuestros negocios, monetizar activos y generar y transferir valor a todos los accionistas de Grupo Argos. Al mismo tiempo, mantenemos una estructura financiera sólida y empezamos a observar señales positivas en la liquidez y valoración de nuestras acciones, que serán claves para alcanzar las metas de convergencia hacia el valor fundamental que nos hemos trazado en ACE 1.0”.
Durante el tercer trimestre, los ingresos ajustados fueron de $3,19 billones, con una disminución del 5 % frente al mismo periodo de 2025, mientras el Ebitda ajustado alcanzó $724.000 millones, con una reducción del 20 % y un margen del 23 %.
La utilidad neta ajustada del trimestre fue de $304.000 millones y la utilidad atribuible a la controladora de $113.000 millones.
Se explicó que la presión sobre el Ebitda refleja principalmente factores coyunturales en Cementos Argos y Celsia asociados a mayores costos energéticos, tasa de cambio y compras de energía en bolsa.
Al cierre de septiembre, la deuda bruta consolidada se ubicó en $10 billones, con una reducción de 13 % frente a septiembre de 2025, mientras la deuda neta consolidada, excluyendo efectivo restringido y equivalentes, cerró en $879.000 millones.
Los gastos financieros netos disminuyeron 39 %, pasando de $1,07 billones a $652.000 millones.