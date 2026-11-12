Ecopetrol y Reficar evitan billonarios embargos de la DIAN mientras se resuelve pleito por IVA a combustibles

Ecopetrol y la Refinería de Cartagena (Reficar) no podrán ser objeto de cobros coactivos ni de medidas cautelares, como el embargo de bienes o el cruce forzoso de saldos a favor, por parte de la DIAN dentro de la controversia por el IVA en la importación de combustibles.
De acuerdo con el informe de resultados del tercer trimestre de 2026 publicado por el Grupo Ecopetrol, ambas compañías han radicado un total de ocho demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante los Tribunales Administrativos de Cundinamarca (dos procesos) y Bolívar (seis procesos) para controvertir la reclamación adelantada por la autoridad tributaria.
A la fecha del reporte, siete de estos ocho expedientes ya fueron admitidos formalmente por los respectivos despachos judiciales.
Nuevo concepto clave de la DIAN
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A lo anterior se sumó que la propia DIAN emitió el pasado 13 de octubre un concepto en el cual reconsideró parcialmente su doctrina y confirmó que el IVA causado en la importación de bienes corporales es un asunto de carácter tributario.
«Si el contribuyente interpone demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad tributaria no puede ejecutar cobros coactivos en su contra ni ejecutar medidas cautelares, tales como el embargo», señala el documento.
En ese sentido, mientras los jueces administrativos no emitan una decisión definitiva sobre las pretensiones de las demandas instauradas por Ecopetrol y Reficar, las sumas en discusión —que comprenden el capital del IVA, las sanciones y los intereses— no son exigibles y la autoridad tributaria está impedida para cobrarlas.
«Estarían por tanto descartados los embargos de bienes de las compañías demandantes como la compensación de las sumas en discusión con sus saldos a favor mientras la controversia continúe en instancias judiciales», puntualizó Ecopetrol en el informe.
Destacado: Ahora | Pese a menor producción, utilidad neta de Ecopetrol se disparó 86 % en el tercer trimestre a $4,8 billones e ingresos superaron $35 billones.
De acuerdo con datos emitidos previamente, el pleito entre Ecopetrol, Reficar y la DIAN supera los $8 billones y, en caso de hacerse efectivo contras las empresas, estas tendrían un fuerte impacto en la liquidez, afectando su operación.