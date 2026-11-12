Utilidad de Davivienda Group bajó 13,3 % en el tercer trimestre a $720.000 millones; ganó $1,85 billones a septiembre

Davivienda Group S.A. reportó sus resultados financieros consolidados correspondientes al tercer trimestre de 2026, periodo en el que registró una utilidad neta de $720.000 millones. Con este desempeño, las ganancias acumuladas del conglomerado financiero durante los primeros nueve meses del año alcanzaron los $1,85 billones.
La cifra trimestral evidenció una contracción de 13,3 % ($110.000 millones) frente a los $830.000 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con el informe de la entidad, este retroceso obedeció principalmente a la normalización de los ingresos del portafolio de inversiones —tras un trimestre previo con valorizaciones extraordinarias en títulos de deuda pública colombiana—, efecto que fue compensado parcialmente por la gestión activa del margen y un resultado positivo de $135.000 millones en cambios y derivados.
En términos de rentabilidad, el retorno sobre el patrimonio promedio (ROAE) contable del tercer trimestre se ubicó en 12,91 % (11,16 % en su medición ajustada excluyendo efectos no recurrentes), mientras que el ROAE acumulado a nueve meses cerró en 11,20 %. Por su parte, el margen neto de interés incluyendo cambios y derivados (NIM C&D) alcanzó el 5,98 % en el trimestre.
Cartera alcanza $202,9 billones e integración avanza
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Al cierre de septiembre de 2026, los activos totales de Davivienda Group sumaron $264,0 billones, mientras que el patrimonio consolidado ascendió a $22,5 billones (+1,9 % trimestral), soportado en la generación de utilidades. En el frente de captaciones, las fuentes de fondeo cerraron en $220,9 billones, con un repunte de 0,8 % en los depósitos a término hasta los $100,1 billones.
La cartera bruta consolidada totalizó $202,9 billones, lo que representa una expansión de 0,9 % frente al segundo trimestre y de 2,0 % al aislar el efecto de la apreciación del peso colombiano. El crecimiento trimestral sin efecto cambiario estuvo apalancado por el dinamismo de los portafolios de consumo (+3,0 % hasta $53,9 billones), vivienda (+1,8 % hasta $61,0 billones) y comercial (+1,6 % hasta $88,0 billones) en Colombia y Centroamérica.
En materia de riesgo de crédito, el indicador de calidad de cartera vencida a más de 90 días se situó en 3,74 % (+10 puntos básicos frente al trimestre anterior), mientras que el gasto neto por provisiones subió 3,1 % trimestral hasta $1,11 billones, ubicando el costo de riesgo en 2,19 %. Como respaldo prudencial, el indicador de cobertura total aumentó hasta 108,2 % (160,9 % incluyendo garantías).
Desempeño por filiales y consolidación de DaviPlata
En el desglose por unidades de negocio, Banco Davivienda consolidado reportó una utilidad neta de $567.000 millones en el tercer trimestre y de $1,51 billones en el acumulado a nueve meses, con una cartera bruta de $175,8 billones y una relación de solvencia total de 15,94 %. A su turno, DAVIbank Colombia —antes de su integración operativa— generó ganancias por $178.000 millones en el trimestre (+14,9 %) y $361.000 millones en los nueve meses.
En el ecosistema digital, DaviPlata consolidó su estrategia como neobanco al alcanzar ingresos acumulados por $222.900 millones (+57,4 % anual). Su portafolio de créditos creció 9,7 % en el trimestre y 130,4 % frente al año anterior hasta $159.000 millones, mientras que los depósitos de bajo monto promediaron $1,3 billones diarios y las compras en la plataforma sumaron $7,1 billones en el trimestre, impulsadas por la facturación con Llaves Bre-B.
Finalmente, el holding destacó que el pasado 1 de noviembre de 2026 se perfeccionó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de DAVIbank Colombia (ahora denominada Lambda Bank S.A.) hacia Banco Davivienda S.A., culminando la incorporación de las operaciones bancarias adquiridas a Scotiabank en el mercado colombiano. En el mercado bursátil, la acción preferencial del grupo (PFDAVIGRP) cerró septiembre en $39.600, acumulando una valorización trimestral de 29,7 %.
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