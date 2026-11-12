Nu Holdings, matriz de Nubank, registró una utilidad neta récord de US$1.100 millones durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento de 31 % frente al mismo periodo del año anterior.
La compañía atribuyó el resultado al crecimiento de sus operaciones en los principales mercados de América Latina y a la expansión de sus diferentes líneas de negocio.
La utilidad bruta aumentó 35 % interanual y alcanzó US$2.600 millones. Por su parte, los ingresos brutos llegaron a un máximo trimestral de US$6.300 millones, con un incremento de 37 % frente al tercer trimestre de 2025.
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Las tres fuentes de ingresos de la compañía (crédito, comisiones y rendimiento de sus recursos financieros) registraron crecimiento en términos absolutos.
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Expansión en Colombia y México
Nu cerró septiembre con 143 millones de clientes en sus mercados, después de sumar 3,7 millones durante el trimestre. La base se distribuyó entre cerca de 120 millones en Brasil, 16,6 millones en México y 6,1 millones en Colombia.
En el mercado colombiano, la compañía alcanzó su nuevo hito que representa un crecimiento de 62 % interanual, equivalente al 15 % de la población adulta.
Además, con tres millones de titulares de tarjetas de crédito, Nu se convirtió en el mayor emisor de este producto en el país por número de tarjetahabientes.
Su cartera de crédito en Colombia creció 80 % frente al tercer trimestre de 2025. Además, la entidad reportó que cuenta con la cuarta mayor base de depósitos de personas naturales del país, con un costo de fondeo equivalente al 76 % de la tasa de referencia.
En México, Nu sumó 870.000 clientes durante su primer trimestre de operación como banco y llegó a 16,6 millones de usuarios, un crecimiento interanual de 27 %. La compañía señaló que su licencia bancaria amplió 16 veces la cobertura del seguro de depósitos, hasta aproximadamente US$195.000 por cliente, y le permitió ofrecer cuentas de nómina.
En Brasil, su principal mercado, la entidad atiende al 65 % de la población adulta y alcanzó una tasa de actividad de 86,3 %, su máximo histórico y el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento de este indicador.
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Cartera de crédito y depósitos
La cartera de crédito de Nu alcanzó US$41.600 millones al cierre de septiembre, con un crecimiento de 33 % interanual y de 6 % frente al segundo trimestre de 2026.
Por segmentos, el saldo de tarjetas de crédito llegó a US$27.200 millones, un aumento de 32 % frente al mismo periodo de 2025. Los préstamos personales sin garantía sumaron US$11.000 millones, con un crecimiento de 39 %, mientras que los créditos con garantía alcanzaron US$3.400 millones, un incremento de 23 %.
La compañía también informó que las originaciones de créditos con garantía alcanzaron un récord durante el trimestre. En Brasil, el crecimiento de los préstamos de libranza para empleados públicos y privados compensó la disminución de los créditos respaldados por el FGTS.
En materia de calidad de cartera, el indicador de mora de entre 15 y 90 días se ubicó en 4,9 %, frente a 4,8 % del trimestre anterior. La mora superior a 90 días llegó a 7,3 %, desde 6,9 % en el segundo trimestre. La cobertura de la cartera vencida a más de 90 días fue de 234 %.
Los depósitos, por su parte, crecieron 19 % interanual y alcanzaron US$47.500 millones. De ese total, US$38.600 millones correspondieron a Brasil, US$5.300 millones a México y US$3.500 millones a Colombia.
Nuevos mercados y eficiencia
Durante el trimestre, Nu también lanzó Nu US y comenzó su expansión fuera de América Latina. El servicio llegó a clientes en los 50 estados de Estados Unidos, con una cuenta que ofrece un rendimiento anual de 3,5 %, transferencias sin comisiones hacia Brasil, México y Colombia, y una tarjeta de crédito sin cuota de manejo anual y con 1,5 % de devolución de compras (cashback).
Por otra parte, Nu Global, una cuenta multidivisa basada en monedas estables (stablecoins), comenzó a operar el 15 de octubre y ya tiene clientes en 37 países.
El indicador de eficiencia de la compañía se ubicó en 19,3 % durante el tercer trimestre, frente a 19,5 % en el segundo trimestre y 20,3 % en el mismo periodo de 2025. Con estos resultados, Nu ajustó su expectativa para el cierre de 2026 y ahora prevé que el indicador se sitúe entre 19 % y 19,5 %, por debajo de su proyección anterior, cercana al 20 %.
El retorno sobre el patrimonio (ROE) alcanzó 32 % durante el trimestre.