El Grupo Ecopetrol presentó este jueves sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2026, periodo en el que registró una utilidad neta de $4,8 billones, cifra que representa un crecimiento del 86 % frente al mismo trimestre de 2025.
Con este impulso, las ganancias acumuladas de la petrolera estatal entre enero y septiembre alcanzaron los $13,7 billones, lo que significa un repunte anual del 83 % e incluye un aporte de $100.000 millones tras un mes de consolidación de la brasileña Brava Energía.
Por el lado de los ingresos, la compañía totalizó $35,1 billones en el tercer trimestre, aumentando un 18 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el Ebitda escaló un 29 % hasta situarse en $15,9 billones, alcanzando un margen Ebitda del 45 % tras mejorar cuatro puntos porcentuales.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El desempeño financiero estuvo apalancado en el mayor precio del crudo Brent y en la mejora de los precios de los productos refinados, factores que aportaron $13,5 billones al resultado y lograron contrarrestar impactos negativos por $4,1 billones derivados de la tasa de cambio e inflación, $2,1 billones por mayor carga tributaria —ante el impuesto al patrimonio y el alza de la sobretasa de renta del 0 % al 15 %— y $1,2 billones por menores volúmenes de venta base.
Las razones por las que la utilidad neta de Ecopetrol se disparó en el tercer trimestre
En el frente operativo, el segmento de refinación alcanzó un hito histórico al registrar un margen bruto récord de US$45,6 por barril, lo que significó un salto del 219 % frente al tercer trimestre de 2025. Como resultado, el Ebitda de este segmento creció 427 % interanual hasta $4,1 billones, apoyado en cargas consolidadas promedio de 423.000 barriles por día en los nueve meses del año.
En exploración y producción, la incorporación de 39.000 barriles diarios provenientes de Brava Energía permitió que la producción total del grupo ascendiera a 747.000 barriles de petróleo equivalente por día, cayendo 0,5 % respecto al tercer trimestre de 2025.
Adicionalmente, la compañía anticipó el 100 % de su meta exploratoria anual al perforar nueve pozos entre enero y septiembre, proyectando tres pozos adicionales para el cierre del año.
Por su parte, la gestión comercial diversificó mercados y destinos ante la alta volatilidad internacional, logrando una canasta de venta combinada de crudos y productos de USD 110,3 por barril (+50 % anual), mientras que el transporte de hidrocarburos superó los 1,1 millones de barriles diarios en lo corrido del año.
Caja, deuda con el FEPC y compras de gas
Al cierre de septiembre, Ecopetrol reportó un saldo de caja de $16,3 billones y un flujo de caja operativo acumulado de $22 billones, manteniendo su relación deuda bruta sobre Ebitda en 2,1 veces a nivel consolidado y en 1,5 veces sin incluir a ISA. En materia de inversiones, la ejecución orgánica sumó US$4.766 millones a septiembre, complementada con US$1.420 millones en operaciones inorgánicas que abarcaron Brava, activos de Madeira en ISA Brasil y el proyecto Génova.
Respecto a la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el saldo cerró en $11,4 billones, monto que incluye $1,6 billones pendientes del primer trimestre de 2025. La administración señaló que continúa trabajando con el Ministerio de Hacienda para monetizar esta deuda y los saldos a favor de impuestos con el fin de proteger su liquidez.
Finalmente, en el segmento de gas, la petrolera informó que decidió no continuar con procesos de compra de Gas Natural Licuado (GNL) importado debido a que los precios internacionales subieron más de 196 % entre octubre de 2025 y octubre de 2026 por tensiones geopolíticas, priorizando en su lugar opciones de suministro alineadas con la entrada en operación de nueva infraestructura de regasificación en el país.