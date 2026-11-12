Gobierno busca agilizar reconstrucción tras el terremoto y avanzar en inversión con Fondo Milagro

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se refirió a los avances del Fondo Milagro y aseguró que el proceso de reconstrucción ya está en marcha, luego de que el Gobierno atendiera la emergencia humanitaria y desplegara medidas para apoyar a las comunidades afectadas.
En entrevista con Semana, Restrepo explicó que el Fondo Milagro hace parte de una plataforma que articula recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Ministerio de Hacienda y los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica.
Según señaló, este conjunto de herramientas también buscaba generar condiciones atractivas para la inversión.
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El vicepresidente destacó la rapidez de la respuesta inicial del Gobierno y afirmó que las primeras acciones estuvieron dirigidas a proteger la vida de las personas y garantizar la atención humanitaria.
“Me lo dijo incluso la presidenta delegada de Naciones Unidas: nunca habíamos visto una reacción tan rápida”, aseguró.
Restrepo agregó que actualmente el proceso avanza hacia la reconstrucción de las zonas afectadas. En ese sentido, mencionó la asignación de subsidios en diferentes ciudades, la expedición de decretos y la disposición de recursos adicionales para los entes territoriales.
Asimismo, destacó los incentivos que se han diseñado para promover la inversión y sostuvo que las medidas deben analizarse desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta el conjunto de instrumentos dispuestos por el Gobierno.
“Yo creo que hay que verlo con una visión macro”, señaló.
Finalmente, el vicepresidente aseguró que el Gobierno busca acelerar las intervenciones y mantener el trabajo articulado con el sector de la construcción para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.
“Estamos acelerando lo máximo que podemos, de la mano con la construcción, y seguiremos trabajando en esa dirección”, concluyó.