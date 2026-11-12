Dólar en Colombia se consolida sobre los $3.300 luego de más de un mes sin cerrar en ese valor

Tras el receso del miércoles en Estados Unidos por el festivo del Día de los Veteranos, donde el mercado local operó únicamente en modalidad Next Day y cerró en $3.269, la cotización del dólar en Colombia retomó este jueves las sesiones spot con un fuerte impulso comprador.
La tasa de cambio finalizó hoy en $3.310,65, lo que representó un incremento de $41,65 frente a la referencia de cierre previo y de $11,65 respecto al cierre spot del martes ($3.299).
La divisa abrió al alza en $3.282,88 y marcó rápidamente un mínimo intradiario en $3.277. Posteriormente, la demanda de cobertura impulsó la cotización hasta un pico de $3.347,47 durante la mañana, techo que finalmente fue rechazado.
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De acuerdo con JP Tactical, se trató de la primera jornada spot en la que el dólar logra afirmarse por encima de la barrera de los $3.300 en más de un mes, respaldado por un robusto volumen de negociación de US$1.251,9 millones en 1.962 operaciones, el monto diario más elevado de la semana.
Por su parte, Acciones & Valores destacó que la presión externa del billete verde y la cautela en activos tecnológicos impulsaron el rebote, aunque las altas tasas locales y la recuperación del crudo actuaron como amortiguadores parciales.
En los mercados financieros internacionales, la moneda estadounidense extendió su senda de fortalecimiento frente a la cesta de divisas principales.
El índice DXY subió un 0,30 % hasta ubicarse en 103,22 puntos, avanzando desde la zona de 103,02 registrada en las primeras horas. Por otro lado, la fortaleza global del dólar presionó a la baja a sus pares de la región.
Petróleo rebota sobre los US$95 pese al incremento en la producción
En los mercados globales de materias primas, los precios del crudo revirtieron las caídas iniciales de la sesión asiática para cerrar con ganancias sólidas.
El petróleo Brent avanzó un 2,49 % hasta los US$95,07 por barril, (recuperándose tras haber descendido hacia la zona de los US$92 el día anterior, mientras que el WTI subió un 1,98 %, cotizando en US$88,24 por barril.
El repunte energético se produjo a pesar de las presiones por el lado de la oferta, luego de que los datos del mercado confirmaran que la producción petrolera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) alcanzó los 41,23 millones de barriles diarios en octubre, reflejando un aumento de 2,04 millones de barriles diarios respecto a septiembre.
Gobierno acepta ampliar ponentes para el debate de la reforma tributaria
El trámite legislativo de la reforma tributaria en Colombia registró un acuerdo clave previo al inicio de sus discusiones formales la próxima semana. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que el Ejecutivo acogió la solicitud de contar con múltiples ponentes por partido dentro de las comisiones económicas, modificando la decisión inicial del Gobierno de designar un único ponente por comisión.
Tras una reunión entre una delegación del Centro Democrático y los ministros Germán Gómez (Hacienda) y Alejandro Ordóñez (Interior), se planteó igualmente que el estudio del articulado se adelante de forma conjunta con ambas comisiones económicas y no de manera exclusiva en la Comisión Tercera.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,01 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,326 % desde los 12,200 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,799 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,700 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,713 %, frente al 12,765 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,873 %; la jornada anterior en 12,917 %.
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