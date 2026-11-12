Reforma tributaria contará con varios ponentes; Gobierno acogió la propuesta del Congreso

El presidente del Senado, Honorio Henriquez, aseguró en su cuenta de X que el Gobierno Nacional acogió la propuesta de contar con varios ponentes para el estudio del proyecto de ley de la reforma tributaria, que debería comenzar sus debates la próxima semana en el Congreso.
«Una iniciativa de esta importancia, requiere una discusión amplia, plural y rigurosa, con plenas garantías para todas las bancadas», escribió.
Esto luego de que se conociera que el Ejecutivo había decidido nombrar solamente un ponente por cada una de las cuatro comisiones económicas. De hecho, se alcanzó a divulgar que por parte del Senado los delegados serían David Barguil (Partido Conservador) y Carlos Mario Farelo (Cambio Radical).
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Previamente, Henriquez había explicado que la misma ley permite que los proyectos legislativos tengan uno o varios ponentes, según conveniencia, en respuesta a los comentarios recibidos en la Plenaria del Senado el pasado 10 de noviembre. También dijo que compartía la opinión de que, por la importancia de la iniciativa, se debieron haber designado varias personas en cada corporación.
La reforma fiscal del gobierno De la Espriella debe surtir su trámite legislativo en tiempo récord para que el Ejecutivo pueda reducir el desbalance fiscal proyectado para 2027 vía mayores ingresos, pues se calcula que garantizaría un recaudo superior a los $40 billones, el cual se complementaría con medidas de reducción de gasto.
Sin embargo, a seis semanas de que termine la legislatura (semana del 14 al 17 de diciembre) apenas se está conformando el equipo que construirá la ponencia que se discutirá en el Congreso, por lo que se da por hecho que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias.
Gobierno anunciará hoy decisión sobre ponentes
Ayer, una delegación del Centro Democrático con congresistas de las comisiones económicas le expresó a los ministros Germán Gómez (Hacienda) y Alejandro Ordóñez (Interior) la necesidad de que hubiera ponentes para el proyecto por partido y no solo por comisión. También se solicitó que el estudio fuera con ambas comisiones, no sólo con la Tercera, como se ha planteado.
Los ministros se comprometieron a definir hoy lo de ampliar los ponentes.
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