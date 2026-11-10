Se conocen los primeros ponentes de la reforma tributaria del gobierno De la Espriella

Las comisiones económicas del Senado designaron este martes a los ponentes para el primer debate del proyecto de ley de rescate económico (o reforma tributaria), presentado al Congreso por parte del Ministerio de Hacienda el pasado 29 de octubre.
Entre los nombres aparecen el del senador conservador David Barguil de la Comisión Tercera y el senador Carlos Mario Farelo de la Comisión Cuarta y miembro del partido Cambio Radical.
La reforma fiscal del gobierno De la Espriella debe surtir su trámite legislativo en tiempo récord para que el Ejecutivo pueda reducir el desbalance fiscal proyectado para 2027 vía mayores ingresos, pues se calcula que garantizaría un recaudo superior a los $40 billones, el cual se complementaría con medidas de reducción de gasto.
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Sin embargo, a seis semanas de que termine la legislatura (semana del 14 al 17 de diciembre) apenas se está conformando el equipo que construirá la ponencia que se discutirá en el Congreso, por lo que se da por hecho que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias.
De acuerdo con los tiempos registrados en promedio, el proyecto de ley se estaría debatiendo en las comisiones económicas conjuntas la última semana de noviembre antes de pasar a las plenarias.
Comisiones económicas revisaron el articulado
Este fin de semana, la reunión de las comisiones económicas del Congreso con el gobierno de Abelardo de la Espriella abrió la puerta para los primeros cambios que tendría la reforma tributaria en medio del interés del Ejecutivo en buscar consensos y del Legislativo de no aprobar un articulado que golpee el bolsillo de los colombianos.
Aunque el proyecto contempla modificaciones relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA) para algunos bienes de la canasta básica, incrementos en los precios de la gasolina, una ampliación de la base gravable para las personas naturales en impuesto de renta y una disminución de este tributo para las empresas, estas medidas se están revisando tras señalar su inconveniencia en los hogares.
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