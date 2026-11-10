Dólar rompe el techo de los $3.300 tras sorpresa inflacionaria en Colombia y caída del petróleo

El precio del dólar en Colombia acentuó su tendencia alcista y quebró la barrera de los $3.300 este martes, una cifra que no se registraba desde inicios de octubre.
Al cierre de las operaciones, la divisa estadounidense se ubicó en $3.304,29, registrando un avance de +$35,29 frente al último precio del lunes ($3.269).
Durante la sesión, la divisa abrió en $3.274 y marcó de inmediato su piso intradiario en $3.268. A partir de allí, una corriente compradora impulsó la cotización hasta alcanzar un máximo de $3.309,99.
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De acuerdo con JP Tactical, la jornada registró un robusto volumen de negociación cercano a los US$1.128 millones, confirmando la ruptura del techo del rango estimado por su modelo táctico y abriendo espacio hacia la zona de resistencia de máximos de septiembre, ubicada cerca de los $3.370.
Por su parte, Acciones & Valores destacó que la publicación del dato de inflación de octubre en Colombia por debajo de las expectativas del mercado redujo la necesidad de un endurecimiento monetario adicional por parte del Banco de la República, lo cual, sumado a los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, restó fuerza al peso colombiano.
Por otra parte, en los mercados cambiarios globales, la divisa estadounidense retomó una tracción alcista generalizada luego de que el índice DXY se apreciara un 0,67 %, situándose en 102,34 puntos, tras haber cotizado en torno a las 101,60 unidades en la apertura internacional.
Petróleo se ubica por debajo de US$92 y toca mínimos desde agosto
En el mercado internacional de commodities, los precios del crudo extendieron su racha bajista por el menor nivel de riesgo geopolítico.
El petróleo Brent retrocedió un 0,65 % hasta los US$91,97 por barril (quebrando la barrera de los US$91 en el intradía y marcando su menor valor desde finales de agosto) y el WTI perdió un 0,45 %, cotizando en US$86,46 por barril.
La corrección respondió a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que las capacidades militares de Irán se encuentran «efectivamente derrotadas», sugiriendo que no serían necesarias nuevas intervenciones de gran escala.
Este contexto diplomático ha continuado retirando la prima de riesgo sobre los precios del petróleo, debilitando los términos de intercambio de la economía colombiana.
Inflación de octubre en Colombia estabiliza expectativas sobre tasas
La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre por parte del DANE aportó tranquilidad en el frente inflacionario en Colombia.
Dado que el dato del décimo mes del año se ubicó por debajo del consenso de los analistas e instituciones financieras (6,30 %), los analistas proyectan que el Banco de la República no tendría argumentos para aplicar una postura monetaria más restrictiva que la que ya se encuentra incorporada en la curva de tasas local, reduciendo el diferencial atractivo de tasa (carry trade) frente a los activos en dólares.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,17 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,269 %.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,800 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,781 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,970 %.
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