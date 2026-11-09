En octubre de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 6,30 %, lo que significa que se ubicó apenas por encima de la cifra del mes pasado (6,29 %), confirmando la senda alcista que anticiparon los analistas, aunque con una menor velocidad.
De acuerdo con el boletín de la entidad, los precios subieron 0,20 % frente a septiembre, mientras que en lo corrido del año la variación acumulada llegó al 5,94 %, más de un punto porcentual por encima del 4,74 % del mismo periodo de 2025. Un año atrás, en octubre de 2025, la inflación anual era del 5,51 %.
La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) preveía que la inflación anual subiría al 6,37 %, y en la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República los analistas calculaban una variación mensual del 0,27 % y una anual del 6,38 %, con lo que el dato del mes quedó siete centésimas por debajo de lo previsto.
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Así mismo, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana había proyectado una variación mensual del 0,23 % y una anual del 6,35 %, mientras que Aval Casa de Bolsa calculaba 0,42 % en el mes y 6,54 % anual, una de las estimaciones que más se alejó de la cifra que confirmó la entidad estadística.
Factores determinantes en la inflación de octubre
Según el DANE, las mayores presiones del mes vinieron de la papa, cuyo precio subió cerca del 8 % frente a septiembre y de los arriendos, que aumentaron alrededor del 0,3 %. A estos se sumaron el plátano, con un alza del 6 %, y los huevos, con el 3 %, en tanto que la cebolla bajó casi un 7 % y los tiquetes aéreos cerca del 3 %, lo que ayudó a contener el resultado mensual.
En la medición anual, el boletín detalló que cinco divisiones de gasto aportaron en conjunto 5,19 puntos porcentuales (pp) al total. El mayor aporte lo puso de nuevo el renglón de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación anual del 5,62 % y 1,75 pp, aunque su ritmo fue inferior al 5,74 % de septiembre.
La división que más se aceleró fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas, que pasó del 6,74 % en septiembre al 7,31 % en octubre y aportó 1,38 pp, en un año en el que el precio de la papa prácticamente se duplicó (98 %) y la carne de res subió cerca del 13 %.
El segmento de restaurantes y hoteles mantuvo la mayor variación anual entre todas las divisiones (9,39 %) y contribuyó con 1,05 pp, seguido por transporte, con un incremento del 5,19 % y 0,69 pp, y por educación, que aumentó 7,44 % en los últimos 12 meses y sumó 0,31 pp.
Por nivel de ingresos, el DANE reportó que la inflación anual fue del 6,34 % para los hogares pobres y del 6,39 % para los vulnerables, frente al 6,20 % de los de ingresos altos. La brecha fue más amplia en el mes, pues los precios subieron 0,30 % para los hogares pobres y 0,12 % para los de mayores ingresos.