DNP: altas tasas del BanRep están frenando el crédito productivo en Colombia

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, envió un mensaje a la Junta Directiva del Banco de la República: el compromiso del Gobierno nacional con el ajuste fiscal busca generar las condiciones necesarias para que inicien una reducción sostenida de sus tasas de interés.
Según las declaraciones del funcionario en el Congreso de Asofiduciarias, la actual tasa de intervención del 12,25 % representa un freno crítico para la reactivación económica y la viabilidad de la inversión pública y privada.
Buitrago advirtió que los elevados niveles de las tasas del mercado financiero, con certificados de depósito a término (CDT) ofreciendo rendimientos de entre el 11 % y el 12 %, están desincentivando el crédito productivo.
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También dijo que, en este entorno, los inversionistas prefieren refugiarse en instrumentos de renta fija de bajo riesgo, impidiendo que lleguen los capitales requeridos para alcanzar la meta de crecimiento económico del 6 %.
“Ese riesgo que hoy puede tener un inversionista, y que no lo entiende cuando va un instrumento de renta fija, no permite que todas las inversiones que necesitamos se viabilicen”, indicó.
De acuerdo con el funcionario, bajo el costo de capital actual no existe ningún proyecto de inversión real que logre pagar esas tasas de interés.
El llamado a flexibilizar la política monetaria coincide con la estructuración de un portafolio de inversión por $544 billones identificado en el Plan Nacional de Desarrollo. El grueso de estos recursos se orienta al sector transporte y conectividad, incluyendo obras clave como vías, aeropuertos, el Tren de Cercanías en el Valle del Cauca, la expansión del Metro de Bogotá y los sistemas Regiotram.
Finalmente, el director recordó que este viernes el DNP debe presentar el documento Conpes de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 al Consejo Nacional de Planeación (CNP), dado que el plazo legal es el 15 de noviembre de 2026. Esto luego de que culminara la etapa de diálogos regionales participativos en todo el territorio nacional.
Vale la pena recordar que, según los tiempos de la entidad, el proyecto de ley definitivo se radicará formalmente ante el Congreso de la República el 7 de febrero de 2027.