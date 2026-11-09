Ley de Rescate: las propuestas para reducir el déficit fiscal sin frenar la inversión

La discusión sobre la situación fiscal del país también ha puesto sobre la mesa distintas alternativas para corregir el rumbo de las finanzas públicas. Más allá de la necesidad de reducir el déficit, el debate se centra ahora en qué medidas permitirían conseguir esos recursos sin comprometer la inversión ni el crecimiento económico.
En el más reciente conversatorio de Valora Analitik y Serrano Martínez CMA, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la directora de Colombia Compite, Ana Fernanda Maiguashca, compartieron algunos de los puntos claves que se deberían incorporar en la conversación en el marco del debate de la Ley de Rescate.
Distribución de cargas
Para el exministro, la discusión debería pasar por la manera en que se distribuye el esfuerzo del ajuste fiscal. Según explicó, la iniciativa gubernamental plantea que, para el próximo año, este dependa en un 25 % de recortes del gasto y en un 75 % de mayores impuestos, una combinación que considera debería replantearse.
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En ese contexto, para reducir los $44 billones del déficit del próximo año, Cárdenas planteó una fórmula a partir de tres fuentes de recursos: recortes del gasto público, venta de activos y mayores ingresos tributarios.
De ese total, $22 billones provendrían de una reducción del gasto. Entre las medidas que propuso están el desmonte gradual de los subsidios a los combustibles, que representaría un ahorro de $5 billones, y un recorte de otros $5 billones en contratación de servicios. También mencionó la posibilidad de revisar fondos y entidades de la administración pública.
El segundo componente de la propuesta contempla obtener $9 billones mediante la venta de activos estatales. Este actuaría como una fuente adicional de financiación para conseguir recursos mientras la economía recupera dinamismo, aclarando que, antes de adelantar un proceso de enajenación, se debería trabajar en la valorización de las empresas.
Algunas de esas compañías que considera podrían tenerse en cuenta incluyen a la empresa de energía e infraestructura ISA, que actualmente opera como filial de Ecopetrol.
Para avanzar mientras se estructura esa operación, propuso que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en la que el Gobierno es accionista mayoritario, compre acciones de esta compañía. De acuerdo con su planteamiento, esta sería una alternativa transitoria que permitiría al Estado obtener recursos en 2027 y adelantar posteriormente procesos de venta, una vez los activos hayan aumentado su valor.
El monto restante, $13 billones, se conseguiría mediante mayores ingresos tributarios, incluyendo reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % para 2027 y crear una contribución del 5 % sobre la nómina de las empresas destinada exclusivamente al sistema de salud.
“La fórmula nuestra es: hay que recortar $44 billones de déficit el año entrante, $22 por cuenta del recorte de gasto, $9 por cuenta de la venta de acciones que las compre la financiera nacional y el resto, $13 billones, por la vía de ingresos que vendría de una mezcla de IVA, personas naturales y 5 % sobre la nómina a personas naturales”, explicó.
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Revisión del recorte
Por su parte, Maiguashca planteó que el ajuste fiscal debe partir de una revisión de la calidad del gasto y no de recortes generalizados. Para la directora de Colombia Compite, es necesario distinguir entre los recursos que impulsan el consumo y aquellos que contribuyen a la inversión, con el fin de evitar que las medidas para corregir las cuentas públicas terminen afectando la capacidad de crecimiento de la economía.
También propuso mejorar la focalización de los subsidios y diseñar un mecanismo sencillo para devolver el IVA, aprovechando los sistemas de pagos digitales.
Así mismo, destacó que hay dos conversaciones de largo plazo que se deberían dar: las transferencias a la seguridad social y el Sistema General de Participaciones (SGP). Además de considerar que los cambios directos que propone la reforma para la medicina prepagada y los aportes a la salud deberían salir de la mesa para cuidar los recursos de este sector.