Acueductos con Propósito de Brinsa recibe reconocimientos por su impacto social y ambiental

En Colombia, el acceso a agua segura continúa evidenciando brechas entre las zonas urbanas y rurales. Según el Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano 2024, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se ubicó en 6 % en las zonas urbanas y en 36,7 % en las rurales, este último correspondiente a un nivel de riesgo alto.
Frente a esta realidad, Brinsa, compañía colombiana detrás de marcas como Refisal y Blancox, desarrolla Acueductos con Propósito, una iniciativa que pone su conocimiento y experiencia técnica al servicio de las comunidades rurales de Cundinamarca.
“Para Brinsa, contribuir al acceso a agua más segura implica ir más allá de la instalación de infraestructura. Queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia para que las comunidades fortalezcan sus capacidades y puedan gestionar sus propios acueductos de manera sostenible. Estos reconocimientos son un respaldo al trabajo que venimos desarrollando junto a ellas y nos motivan a seguir ampliando su alcance y garantizando la continuidad de nuestro compromiso en los próximos años”, señaló Karen Brazdys, presidenta de Brinsa.
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El programa combina la construcción de plantas de tratamiento, la implementación de sistemas de cloración automatizada y la capacitación de los habitantes para fortalecer sus capacidades para gestionar y operar sus propios acueductos.
Cabe destacar que este ha recibido reconocimientos en distintos escenarios empresariales, ambientales y de sostenibilidad.
En la octava edición de Xposible Colsubsidio fue uno de los 33 proyectos destacados. También recibió el primer puesto en el Premio Ambiental Gemas en la categoría organización ambiental, otorgado por Ultracem y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). En el Premio Planeta Azul del Banco de Occidente obtuvo el segundo puesto en la categoría Grandes y medianas empresas y es finalista de los XIX Premios BritCham Lazos a la Sostenibilidad en la categoría Organización Ambiental.