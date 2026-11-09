Mentes Expertas regresó al Teatro Colsubsidio con Víctor Küppers: mensajes que dejó la conversación

¿Cómo mantener la motivación y liderar con cercanía cuando las exigencias del día a día dejan poco espacio para detenerse? Esta reflexión marcó la segunda edición de Mentes Expertas en Colombia, que tuvo lugar en el Teatro Colsubsidio con la participación del conferencista español Víctor Küppers.
A través de su charla “Vivir con alegría”, el encuentro abrió una conversación sobre el papel de la actitud, las relaciones humanas y el bienestar en el liderazgo y la construcción de resultados empresariales sostenibles.
Por otra parte, reunió a más de 996 asistentes y contó con la participación de representantes de 86 empresas grandes, medianas y pequeñas afiliadas a Colsubsidio, entre ellos directores, gerentes y jefes de áreas de gestión humana, innovación, transformación y diversidad.
Recibe nuestro boletín en tu correo
A través del humor y ejemplos cercanos, Küppers abordó la importancia de la actitud frente a las circunstancias que no se pueden controlar. Durante su intervención, invitó a los asistentes a revisar dónde ponen la atención, cómo responden a las dificultades y qué lugar dan a aquello que consideran importante.
Su mensaje también encontró conexión con los entornos laborales, donde la escucha, el acompañamiento a los equipos y la forma de resolver desacuerdos inciden en la confianza y la colaboración. Así, la conferencia abrió una conversación sobre el liderazgo cercano y sobre cómo las decisiones cotidianas contribuyen a las relaciones y la productividad dentro de las empresas.
Cabe resaltar que Küppers es doctor en Humanidades y licenciado en Administración de Empresas, profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Internacional de Cataluña. Fue vicepresidente de Barna Consulting Group y assistant professor en IESE. Es uno de los conferencistas más reconocidos del mundo hispanohablante, con más de 20 años de trayectoria, más de 300 conferencias anuales y cerca de 4 millones de personas alcanzadas.
“En Colsubsidio entendemos que la productividad de las empresas también está relacionada con la salud mental de las personas y la calidad de sus relaciones en el entorno laboral. Por eso, acercamos a los líderes y sus equipos a espacios que les permitan reflexionar sobre estos aspectos, reconocer su importancia y llevar nuevos aprendizajes a su vida y a su trabajo”, señaló Claudia Camacho, gerente de educación y productividad de Colsubsidio.
Este encuentro hace parte de las acciones que Colsubsidio impulsa desde su Red de Productividad para complementar el desarrollo de líderes y equipos empresariales mediante espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos. La experiencia abre una conversación que puede continuar en los lugares de trabajo: cómo ejercer un liderazgo más consciente y construir entornos donde las personas encuentren mejores condiciones para aportar y desarrollarse.
Mentes Expertas es un ciclo internacional de conferencias nacido en España en 2013, que reúne a especialistas en psicología, motivación, liderazgo y desarrollo personal. Su formato combina conocimiento y experiencias presenciales para acercar al público reflexiones sobre sus decisiones, relaciones y propósitos.