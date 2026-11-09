Entre enero y septiembre de 2026, las utilidades de Grupo Cibest alcanzaron los $6,3 billones. El resultado representa un incremento del 10,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Así lo reveló la compañía en la presentación de su balance trimestral. De acuerdo con el informe, la firma cerró el tercer trimestre del año con activos por $369 billones y un patrimonio de $39 billones.
El reporte también destaca un saldo de cartera de $274 billones, lo que se traduce en un crecimiento del 9,7 % frente al año anterior. De ese total, 88 % corresponde a la operación en Colombia y 12 % a Centroamérica.
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El dato, según explicó la empresa, responde a un buen desempeño de los distintos segmentos de cartera, en especial la cartera comercial. Este segmento aumentó 10,3 % hasta los $181 billones, mientras que la de consumo subió 6,8 % a $55 billones y la de vivienda alcanzó los $37 billones, con un repunte del 10,9 %. En esa misma línea, se destaca el crecimiento de un 8,6 % en los depósitos, alcanzando los $275 billones.
Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, señaló que estos resultados permiten a la compañía seguir creciendo de manera sostenida y, al mismo tiempo, evolucionar en su portafolio con una visión de largo plazo.
“Estamos consolidando un Grupo cada vez más diverso e innovador, fortaleciendo nuestros negocios e incorporando nuevas capacidades para acompañar mejor a nuestros clientes y seguir generando valor”, añadió.
Detalles de las utilidades de Grupo Cibest (Bancolombia)
De otro lado, al analizar el periodo de julio a septiembre, la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de $2,08 billones. Este valor representa una disminución de 23,81 % con respecto al trimestre anterior y un 2,97 % frente al tercer trimestre del año pasado. En tanto, el retorno trimestral anualizado sobre el patrimonio (ROE) del Grupo Cibest fue de 21,75 %.
Dentro del balance se destacó que el primero de septiembre de 2026, Bancolombia S.A., celebró un acuerdo definitivo con Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, mediante el cual se cedieron los activos, pasivos y contratos asociados a la línea de negocio Nequi, necesarios para el inicio de sus operaciones independientes como compañía de financiamiento.
Como consecuencia de este acuerdo, Nequi inició oficialmente en dicha fecha su operación dentro del ecosistema de Grupo Cibest como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.
Además, el 30 de junio del 2026, Grupo Cibest perfeccionó la venta de Banistmo S.A. inicialmente anunciada al mercado el pasado 18 de diciembre de 2025.
Como consecuencia del perfeccionamiento de la venta, Grupo Cibest transfirió a Banco La Hipotecaria S.A., filial de Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., el 100% de las acciones de Banistmo a cambio del precio de venta acordado y previamente anunciado por US$1.418 millones.
El precio de la transacción fue pagado con recursos provenientes de La Hipotecaria y de una financiación sindicada internacional. Como resultado de lo anterior, Banistmo dejó de ser subsidiaria del Grupo Cibest y pasó a ser propiedad exclusiva del grupo de Inversiones Cuscatlán.