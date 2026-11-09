Alza del IVA a carros eléctricos pondría en jaque a 19 marcas de vehículos en Colombia, advierte Aconauto

El aumento del IVA del 5 % al 19 % para los vehículos electrificados podría comprometer la continuidad de al menos 19 marcas automotrices en Colombia, según advirtió la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto).
La medida hace parte de las propuestas tributarias incluidas en la Ley de Rescate Económico del Gobierno Nacional y, de aprobarse, tendría un impacto directo en los precios, la demanda y la operación comercial de este segmento.
Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, señaló que el incremento sería desproporcionado para las marcas cuyos portafolios están compuestos principalmente por vehículos electrificados.
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“Una medida tan desproporcionada afectaría irreversiblemente el negocio de unas 19 marcas porque sus portafolios se componen mayormente de vehículos electrificados”, afirmó.
De acuerdo con las estimaciones del gremio, el cambio tributario elevaría los precios de estos vehículos cerca de 14 % y podría provocar una contracción del mercado de al menos 40 %.
Las marcas y empleos que estarían en riesgo
Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), procesadas por Aconauto, las 19 marcas con portafolios electrificados comercializaron 30.658 unidades entre enero y octubre de 2026.
De ese total, 25.721 correspondieron a vehículos eléctricos (EV) y 4.937 a híbridos (HEV).
El gremio advirtió que las marcas cuyos portafolios están compuestos exclusivamente por vehículos electrificados serían las más vulnerables, debido a que el aumento de los impuestos podría dificultar la continuidad de sus operaciones en el país.
Esto también tendría consecuencias sobre miles de empleos, la atención posventa y el respaldo que reciben los clientes que ya adquirieron vehículos de estas marcas.
Aconauto agregó que el incremento de la carga tributaria podría frenar la renovación del parque automotor y la transición energética del sector.
¿Qué propone Aconauto?
Como alternativa al aumento del IVA, el gremio planteó unificar este impuesto en 10 % para todos los vehículos, eliminar el impuesto nacional al consumo y promover el retorno de la tarifa anterior del impuesto de industria y comercio (ICA) en las ciudades, equivalente al 6,9 por mil.
Según Aconauto, estas modificaciones permitirían impulsar la comercialización de vehículos en Colombia hasta alcanzar las 500.000 unidades anuales y, al mismo tiempo, aumentar el recaudo fiscal.