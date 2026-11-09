Decreto de la DIAN da último plazo para acceder a beneficios tributarios y pagar menos impuestos

La posibilidad de pagar menos impuestos, reducir una deuda con la DIAN o ponerse al día con una declaración pendiente suele ser una oportunidad que muchos contribuyentes revisan con atención, especialmente cuando tienen obligaciones atrasadas y los intereses o las sanciones hacen más difícil cumplir. Sin embargo, no todos los alivios tributarios están disponibles para cualquier persona ni se pueden solicitar en cualquier momento.
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El Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026 estableció un plazo que está próximo a vencer: hasta el 19 de noviembre de 2026. La norma contempla beneficios para reducir sanciones e intereses moratorios, corregir declaraciones, ponerse al día con obligaciones pendientes y conciliar procesos tributarios, aduaneros y cambiarios.
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Hay una condición fundamental que los ciudadanos deben tener presente: estos beneficios no son de alcance nacional ni están abiertos de manera general a todos los contribuyentes. El decreto fue expedido para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y se dirige a personas y empresas afectadas en los municipios cobijados por esa emergencia, que cumplan los requisitos establecidos.
¿Quiénes pueden acceder a los beneficios tributarios de la DIAN?
El Decreto 1419 establece que las medidas se aplican exclusivamente a los municipios incluidos en el ámbito territorial de la emergencia declarada mediante los decretos 1261 y 1348 de 2026, así como a los que posteriormente sean incorporados por la misma calamidad.
Además de estar dentro de ese territorio, el contribuyente debe acreditar que resultó directamente afectado por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La norma contempla personas naturales, empresas, sociedades, sucesiones, patrimonios autónomos y otros responsables de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN.
Un aspecto importante es el domicilio fiscal. Para determinar si una persona o empresa cumple esta condición, la DIAN tendrá en cuenta la dirección registrada en el Registro Único Tributario (RUT) al 10 de agosto de 2026. Los cambios realizados después de esa fecha no permiten acceder automáticamente a los plazos especiales, salvo que el contribuyente demuestre que ya tenía su domicilio en uno de los territorios afectados antes del terremoto.
El decreto también permite acreditar la afectación por otros medios verificables cuando la persona no aparezca inicialmente en los registros oficiales, de acuerdo con las condiciones que establezcan las autoridades competentes.
DIAN permite pagar solo el 15 % de algunas sanciones
Uno de los beneficios más relevantes está dirigido a los contribuyentes que tenían obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora al 10 de agosto de 2026. El artículo 9 establece que pueden reducir las sanciones y su actualización, siempre que cumplan tres condiciones:
- Pagar el 100 % del capital de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria.
- Pagar los intereses moratorios calculados con una tasa del 4,5 % anual.
- Pagar únicamente el 15 % de las sanciones y de su actualización, sin que el resultado sea inferior a la sanción mínima vigente para el año gravable en que fue liquidada.
En términos sencillos, el beneficio permite dejar de pagar el 85 % de la sanción, siempre que se cumplan los requisitos. Sin embargo, no significa que la DIAN vaya a perdonar el impuesto que se debe: el capital de la obligación debe pagarse completo.
Por ejemplo, si una persona tiene una sanción de $1 millón, podría pagar $150.000 por ese concepto, siempre que el valor no quede por debajo de la sanción mínima aplicable. A ese monto tendría que sumarle el impuesto pendiente y los intereses moratorios liquidados con la tasa especial del 4,5 % anual.
La medida también puede cobijar a quienes ya tienen una facilidad o acuerdo de pago vigente. En ese caso, el beneficio se aplica sobre los saldos que todavía estén pendientes, de acuerdo con las condiciones del decreto.
También hay beneficios para declaraciones que no se presentaron o necesitan corrección
El artículo 10 contempla alivios para quienes omitieron declaraciones tributarias, deben corregir información presentada anteriormente o incumplieron otras obligaciones formales. En el caso de las declaraciones tributarias que no se presentaron hasta el 10 de agosto de 2026, el contribuyente puede entregarlas hasta el 19 de noviembre y pagar la sanción por extemporaneidad reducida al 15 %. También debe cancelar la totalidad del impuesto o las retenciones correspondientes y los intereses de mora a la tasa del 4,5 % anual.
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La norma contempla otra situación: quienes presentaron una declaración, pero después identificaron que debían pagar un impuesto mayor, que su saldo a favor era menor o que habían declarado pérdidas líquidas superiores a las reales.
En esos casos, pueden corregir la declaración hasta el 19 de noviembre y pagar la sanción por corrección reducida al 15 %, junto con el total del impuesto que corresponda. Para este supuesto, el decreto señala que no se deben liquidar ni pagar intereses moratorios.
También hay un tratamiento para usuarios aduaneros que corrijan declaraciones presentadas hasta el 10 de agosto. Podrán reducir al 15 % las sanciones asociadas a infracciones gravísimas y no pagar intereses moratorios, siempre que cumplan las condiciones y cancelen los tributos aduaneros correspondientes. Esta posibilidad tiene excepciones, entre ellas mercancías sometidas a restricciones legales o administrativas, aprehendidas o decomisadas.
El beneficio se extiende a otras obligaciones formales tributarias y cambiarias que estuvieran incumplidas al 10 de agosto de 2026 o antes. Para acceder, el obligado debe pagar la sanción reducida y cumplir la obligación pendiente antes de la fecha límite.
Acuerdos de pago con la DIAN: hasta 36 meses para ponerse al día
El decreto también ofrece condiciones especiales para quienes no tienen capacidad de cancelar de inmediato todas sus obligaciones vencidas. De acuerdo con el artículo 5, los sujetos afectados pueden solicitar una facilidad de pago hasta el 19 de noviembre de 2026. El plazo puede llegar a 24 meses sin garantía, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el Estatuto Tributario.
Cuando el acuerdo supere los 24 meses y llegue hasta 36 meses, la DIAN podrá aceptar garantías personales si la deuda no supera las 6.000 UVT. Para los demás casos se exigirá una garantía suficiente, que deberá graduarse de acuerdo con el monto adeudado, el plazo, la afectación y el perfil de riesgo del solicitante.
Hay otra condición que debe tenerse en cuenta: al momento de suscribir el acuerdo con la DIAN, el contribuyente deberá pagar como mínimo el 10 % del total adeudado.
Por otra parte, quienes ya tenían una facilidad de pago vigente al 10 de agosto de 2026 pueden solicitar una reprogramación por una sola vez y hasta por 12 meses. Esta posibilidad cobija las cuotas exigibles entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 y exige mantener las garantías existentes.
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Para solicitarla, el contribuyente debe acreditar la necesidad de caja mediante una certificación bajo la gravedad de juramento. En el caso de las empresas, debe estar firmada por el representante legal. Es importante aclarar que las facilidades especiales de pago de este capítulo no aplican a los grandes contribuyentes.