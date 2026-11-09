Ecopetrol habría logrado en el tercer trimestre sus segundos mejores resultados en más de dos años

Ecopetrol dio a conocer sus perspectivas sobre los resultados financieros que presentaría en el tercer trimestre de 2026. Según las proyecciones de la compañía, la utilidad atribuible a los accionistas se ubicaría entre $4 billones y $5 billones.
De cumplirse estas previsiones, incluso en el escenario de menores utilidades, la estatal energética registraría su segundo mejor resultado desde el primer trimestre de 2024, solo por detrás del segundo trimestre de 2026.
Cabe recordar que en el segundo trimestre de este año las utilidades superaron los $6 billones, mientras que en el primero alcanzaron $2,8 billones. Por su parte, en el primer trimestre de 2024 se ubicaron en poco más de $4 billones.
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En cuanto a los ingresos totales, las proyecciones de Ecopetrol apuntaron a un rango de entre $33 billones y $36 billones. Esta cifra sería inferior a $40,1 billones registrados en el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, estaría en línea con los resultados de periodos anteriores, como el tercer y cuarto trimestre de 2024, cuando los ingresos rondaron los $34,6 billones y $34,7 billones, respectivamente.
Sin embargo, supera a los de 2025, ya que en ese año los ingresos fueron de $29,6 billones en el segundo trimestre, y de $29,8 billones en el tercero.
Otro de los indicadores clave para la estatal energética es la producción. Ecopetrol espera alcanzar un promedio de entre 740.000 y 750.000 barriles equivalentes de petróleo por día durante el tercer trimestre de 2026.
De concretarse este resultado, sería su mayor nivel de producción en lo corrido de 2026. En el primer trimestre, el indicador se ubicó en 725.200 barriles diarios, mientras que en el segundo llegó a 705.800 barriles. Además, la cifra representaría el mejor registro desde el tercer trimestre de 2025, cuando la producción alcanzó los 751.500 barriles diarios.
Por su parte, el Ebitda de la compañía se ubicaría entre $14 billones y $16,5 billones. Aunque este resultado sería inferior a $17,6 billones registrados en el segundo trimestre de 2026, superaría los niveles reportados en los trimestres transcurridos desde el tercer trimestre de 2024.
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De otro lado, la empresa prevé que el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cierre el tercer trimestre entre $10 billones y $12 billones. La compañía también señaló que el precio promedio del crudo Brent, referencia internacional del petróleo, se ubicó en US$91 por barril durante ese periodo.
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