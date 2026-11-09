La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó la investigación contra Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte en helicóptero, adelantados entre 2011 y 2023.
La entidad informó que no encontró pruebas suficientes para sancionar a las empresas ni a las personas naturales investigadas y que no se acreditó que los procesos se hubieran direccionado a favor de Helistar.
Sobre los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la SIC señaló que tenían justificaciones técnicas y operativas ligadas a la seguridad y la continuidad del servicio, por lo que tampoco se demostró que limitaran la participación de otros oferentes.
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La decisión acoge la recomendación del Consejo Asesor de Competencia y las observaciones de la Procuraduría, que había advertido posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos en la motivación de una eventual sanción
Los cargos de 2024
La SIC había formulado pliego de cargos en mayo de 2024 contra las cuatro compañías y ocho personas naturales por presuntos “pliegos sastre” en procesos de selección por más de $417.000 millones.
Destacado: Fitch asigna nota ‘BB’ a nueva emisión de Ecopetrol de notas sénior por hasta US$2.000 millones.
Según dijo la entidad en ese momento, la antigüedad exigida a las aeronaves favorecía a la flota de Helistar y las empresas del Grupo Ecopetrol cancelaban los procesos en los que participaban otros proponentes, con lo que los contratos volvían a quedar en manos de esa compañía.
Descargue el fallo completo de la SIC aquí: