Atención | Banco de la República mantiene las tasas de interés en 12,25 %

La Junta Directiva del Banco de la República decidió, en votación dividida de cuatro contra tres, mantener las tasas de interés en 12,25 %. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión, mientras que tres miembros apoyaron un incremento de 25 puntos básicos (pbs) en la tasa de interés de intervención.
Para adoptar esta determinación, la Junta Directiva analizó diversos elementos del panorama macroeconómico. En primer lugar, que la inflación anual repuntó de forma moderada en septiembre al ubicarse en 6,3 %, registro ligeramente inferior a las proyecciones del mercado.
Por su parte, la inflación básica —sin alimentos ni regulados— continuó cediendo al pasar de 6,1 % en agosto a 6,0 % en septiembre. Pese a este comportamiento, la presencia del Fenómeno de El Niño se mantiene como un riesgo al alza relevante para las sendas de precios en los rubros de alimentos y servicios regulados.
En segundo término, las expectativas de inflación registraron ajustes al alza. Las proyecciones de los analistas económicos para diciembre de 2026 aumentaron levemente a 6,9 %, en tanto que para un horizonte de dos años se situaron cerca de 4 %. A su vez, las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública se incrementaron en el corto plazo y continúan alejadas de la meta del 3 % en todos los plazos analizados.
En tercer lugar, los indicadores de actividad económica sugieren una desaceleración del crecimiento anual durante el tercer trimestre en comparación con el período previo. Esta tendencia se refleja en una moderación de la demanda interna, con un menor dinamismo del consumo privado y público.
Asimismo, las cifras del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de agosto y las encuestas sectoriales de industria manufacturera y comercio al por menor constatan un bajo desempeño de la actividad productiva.
Por último, el desempeño y la evolución de las finanzas públicas constituyen una variable determinante para la estabilidad macroeconómica y para apoyar la convergencia de la inflación hacia su rango meta, por lo cual pidieron que el Congreso adelante un «estudio riguroso» de la Ley de Rescate Económico.
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