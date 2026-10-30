Relevante | Banco de la República le comprará al Gobierno US$2.000 millones en lo que resta de 2026: Villar

La Junta Directiva autorizó al Banco de la República la compra directa de US$2.000 millones al Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La transacción se ejecutará en lo que resta del año 2026 y se realizará a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente el día de la operación, informó este viernes el gerente, Leonardo Villar.
El directivo también aseguró: «El Gobierno le hizo al BanRep una solicitud expresa de revisar la posibilidad de comprar directamente un monto importante de recursos. El Banco consideró que esa compra era viable, por cuanto la situación de reservas internacionales, aunque es confortable, puede estar aún mejor y podemos ubicarnos más cerca todavía de lo que se considera óptimo», aseguró Leonardo Villar, gerente del BanRep, en referencia.a los US$2.000 millones que el banco central le comprará directamente al Ejecutivo.
Además, el directivo aseguro: «Ciertamente, la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno está vinculada con la colocación grande que hizo el Gobierno de bonos en el mercado internacional hace unos pocos días (unos US$5.200 millones)«.
Decisión del BanRep de comprar US$2.000 millones al Gobierno
La decisión considera que el Gobierno cuenta con dólares disponibles para la venta y se adopta en un momento de alta incertidumbre internacional, en un entorno de tasas de interés altas a nivel global y condiciones financieras estrechas.
En este escenario, agregó el BanRep, «resulta conveniente contar con más reservas internacionales, es decir, más dólares de respaldo para enfrentar posibles episodios de inestabilidad externa».
Esta operación se suma al programa de acumulación de reservas internacionales que el Banco de la República ejecuta desde agosto de 2026, el cual continuará desarrollándose con las mismas condiciones y el mismo calendario anunciados previamente al mercado.
Asimismo, el banco central indicó que la magnitud de la compra aprobada tiene en cuenta su impacto sobre la liquidez en pesos de la economía y la necesidad de adoptar medidas compensatorias, de tal manera que las tasas de interés de corto plazo se mantengan en línea con la tasa de política monetaria definida por la Junta Directiva.