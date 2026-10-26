Gobierno De la Espriella colocó US$5.200 millones en sus primeros bonos internacionales con alta demanda

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cerró su primera emisión de bonos de deuda externa en el mercado internacional. Colocó US$5.200 millones en tres referencias denominadas en dólares (bonos globales), con vencimientos en 2032, 2037 y 2056, tal como lo informó Valora Analitik en la mañana de hoy.
La operación tuvo una demanda de US$16.000 millones, unas 3,1 veces el monto colocado, de acuerdo con un reporte de agentes del mercado.
Resultados por bono colombiano
Bono a 2032 (cinco años). Es la referencia más grande en monto de la operación. Se colocaron US$2.200 millones a una tasa de 7,05 %, con cupón de 7,00 % y precio de 99,799. La guía inicial estaba en torno a 7,35 % y luego se ajustó a 7,10 % (+/- 5 pb). El corte fue 30 pb inferior a la guía inicial.
Bono a 2037 (10 años). Se adjudicaron US$2.000 millones a una tasa de 7,65 %, con cupón de 7,625 % y precio de 99,842. La guía inicial estaba en 7,90 % y luego se ajustó a 7,70 % (+/- 5 pb). El corte fue 25 pb inferior a la guía inicial.
Bono a 2056 (30 años). Se colocaron US$1.000 millones a una tasa de 8,15 %, con cupón de 8,125 % y precio de 99,721. La guía inicial estaba en 8,45 % y luego se movió al rango de 8,15 %–8,25 %. El papel se adjudicó en el piso de ese rango, 30 pb por debajo de la guía inicial.
Resultados por bono en colocación de deuda de Colombia.
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