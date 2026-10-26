Amarilo proyecta más de 20.000 viviendas en Lagos de Torca y espera inaugurar proyecto Quora en 2028

Amarilo avanza en el desarrollo de más de 20.000 viviendas en Lagos de Torca, al norte de Bogotá, y prevé inaugurar en dos años Quora, su proyecto de renovación urbana en el sector de la Calle 85.
Roberto Moreno, presidente de la constructora, destacó en entrevista con Valora Analitik la importancia de las alianzas público-privadas para desarrollar proyectos urbanos de largo plazo y aseguró que la planeación debe integrar vivienda, movilidad, servicios públicos y recuperación ambiental.
¿Cómo ve el panorama actual del sector de la construcción y qué perspectivas tiene para los próximos años?
Lo veo muy positivo. En nuestro sector, si no trabajamos de la mano entre el sector público y el privado, es imposible avanzar, sobre todo en el caso de Amarilo, que desarrolla grandes intervenciones urbanas y proyectos de largo plazo que trascienden las administraciones. Por eso necesitamos reglas de juego claras e incentivos para la inversión.
Tuvimos un programa maravilloso como Mi Casa Ya, que tristemente se canceló. Era la diferencia para muchas familias entre poder comprar o no una vivienda. Muchas tuvieron que desistir de esa compra.
Desarrollar las ciudades de manera ordenada es fundamental, porque el crecimiento urbano llegará formal o informalmente. Si ocurre de manera informal, los costos para la sociedad, el medio ambiente y el país son inmensos.
¿Cómo avanza Lagos de Torca y cuál es su importancia para el desarrollo urbano de Bogotá?
Lagos de Torca es una gran intervención de 1.800 hectáreas en el norte de Bogotá, entre las Calles 183 y 245, desde la Carrera Séptima hasta la futura Avenida Boyacá.
En esa zona hay más de 35 colegios, universidades y un componente ambiental muy importante: el humedal Torca-Guaymaral, que debemos recuperar, al igual que nueve quebradas que vienen desde los cerros.
Es una iniciativa que nació con la planeación del norte de la ciudad y ha trascendido varias administraciones. Con el alcalde Carlos Fernando Galán hemos trabajado muy bien para desarrollar el proyecto, con el sector público como facilitador y los privados ejecutando las obras.
Actualmente se construyen la avenida Guaymaral, la avenida del Polo y parte de la avenida Novena. También se avanza en la avenida Boyacá, que ya está en construcción entre las calles 183 y 200.
La recuperación ambiental es otro componente clave. La idea es recuperar el humedal y ampliar sus áreas, además de desarrollar el parque Guaymaral, que será más grande que el parque Simón Bolívar.
¿Es posible combinar el desarrollo inmobiliario con la protección ambiental?
La manera de cuidar el medio ambiente es generar incentivos e inversión para planear las ciudades.
Lagos de Torca está recuperando las nueve quebradas que conectan los cerros con el humedal. Además, las nuevas vías mejorarán la movilidad del norte de Bogotá y la conexión con el resto del país.
También es una ciudad incluyente: el 40 % corresponde a vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, mientras que el 60 % es vivienda no social. Esto permite que personas de diferentes condiciones económicas compartan la misma ciudad.
Ya hay más de 30 colegios en la zona. Buscamos que los niños puedan ir caminando o en bicicleta a estudiar, salir al parque y reducir los desplazamientos. Es el concepto de la ciudad de 15 minutos, que debería replicarse en otras ciudades del país.
¿Cuántas viviendas desarrolla Amarilo en Lagos de Torca y cuáles son los proyectos más importantes?
Llevamos casi nueve años participando en Lagos de Torca. Estamos desarrollando cuatro planes parciales que suman más de 20.000 viviendas, de las más de 135.000 que se proyectan para todo el desarrollo.
Ya hemos entregado más de 5.000 viviendas. Actualmente tenemos proyectos como Hacienda del Otoño, sobre la avenida del Polo, y Hacienda del Bosque, sobre la avenida Guaymaral.
También estamos trabajando en la habilitación de otros dos planes parciales, uno sobre la carrera Séptima y otro sobre la avenida Boyacá. La idea es mantener nuestra participación y seguir construyendo una ciudad bien planeada, con buenas vías, andenes y redes de servicios públicos.
¿Cómo avanza Quora, el proyecto de renovación urbana que desarrolla Amarilo cerca del parque El Virrey?
Vamos muy bien. Quora está ubicado entre las Calles 85 y 88, cerca del parque El Virrey, y comprende cerca de 50.000 metros cuadrados de intervención urbana.
El proyecto tendrá cuatro torres: dos de vivienda y dos de oficinas, además de un hotel, un paseo comercial peatonal, un teatro y una zona cultural que se entregará a la ciudad.
Estamos trabajando con la Alcaldía de Bogotá, el Acueducto, el IDU y otras entidades, así como con la comunidad, para atender los retos de movilidad y servicios públicos.
La idea es que dentro de dos años estemos inaugurando el proyecto completo. Ya estamos en obra y pronto comenzarán a verse las torres sobre el parque El Virrey.
¿Qué empresas participan en Quora y cómo se financia el proyecto?
Es una alianza entre cuatro empresas. Cimento se encarga de gerenciar, estructurar y operar el proyecto; Amarilo lidera la construcción; Yellowstone participa como inversionista a través de un fondo de capital privado, y Spectrum, de Guatemala, es nuestro socio en Cimento.
Además, contamos con un crédito constructor estructurado por Bancolombia, en el que participaron cinco entidades financieras: Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA y Banco AV Villas.
Vamos dentro del cronograma y agradecemos a los bancos, inversionistas y vecinos que nos acompañan durante esta obra.
¿Qué otros proyectos desarrolla Amarilo fuera de Bogotá?
En la Sabana de Bogotá tenemos Hacienda Casablanca, en Madrid, y Ciudad Verde, en Soacha. Con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, la idea es estructurar una segunda etapa de Ciudad Verde.
En Villavicencio tenemos Hacienda Rosablanca, un proyecto de 17.000 viviendas, y Juanambú, de 8.000 viviendas. En Ibagué desarrollamos Hacienda Santa Cruz, junto con la familia Cano y otros constructores.
También estamos en Barranquilla, con Alameda del Río, y en Cartagena, con Parque Heredia y Serena del Mar.
Nuestro concepto es construir ciudades dentro de las ciudades, mediante grandes intervenciones que integren vivienda, servicios, movilidad y espacios públicos.
¿Qué planes tiene Amarilo para Pereira y cómo podría contribuir a la reconstrucción de su centro?
Entramos a Pereira en diciembre del año pasado con un proyecto de más de 3.000 viviendas de interés prioritario y social. Ya vamos a arrancar la construcción.
También queremos poner nuestra experiencia a disposición del Fondo Milagro, el Ministerio de Vivienda y la administración local para apoyar la renovación del centro de Pereira y pensar en la ciudad que se merece la región.
Vamos a aportar los recursos necesarios para desarrollar los diseños y estudios que se requieran. La idea es trabajar con las autoridades y los actores locales para contribuir a una reconstrucción que tenga en cuenta la planeación urbana de largo plazo.