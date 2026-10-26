Fomag registra déficit de $2,7 billones y Contraloría detecta 61 hallazgos de irregularidades

El Ministerio de Hacienda advirtió este lunes que el Fondo del Magisterio (Fomag) encargado de las prestaciones de salud y pensiones de los docentes de Colombia enfrenta un déficit de $2,7 billones.
Según la cartera, la situación financiera del fondo se suma a las diferencias en los costos de atención médica. Mientras atender a un maestro cuesta cerca de $7 millones, en el sistema público general el valor asciende a $2 millones.
A este panorama se suman 61 hallazgos de presuntas irregularidades detectados por la Contraloría General de la República, que ponen bajo la lupa la gestión de los recursos destinados a los servicios de los educadores.
Ante esta situación, el Gobierno Nacional señaló que avanza en el saneamiento de las instituciones y planteó la necesidad de garantizar una atención en salud digna, eficiente y transparente para los maestros.
A la crisis financiera se suma una alerta de la Procuraduría por el faltante de $1,84 billones para financiar la salud durante 2026 y el vencimiento, el 31 de octubre, del contrato fiduciario que administra sus recursos.
El organismo de control pidió al Consejo Directivo informar las medidas para garantizar la continuidad de la administración del fondo desde el 1 de noviembre y las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para conseguir recursos adicionales.
Aunque se aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para salud, persisten riesgos para la continuidad de la atención médica y el pago de prestaciones a los docentes y sus beneficiarios.
La Procuraduría advirtió que las dificultades financieras y contractuales no pueden traducirse en afectaciones a la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de los afiliados al Fomag.