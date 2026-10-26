Balón de Oro 2026: Harry Kane se quedó con el premio al mejor futbolista del mundo

El futbolista inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro masculino 2026 y fue reconocido como el mejor jugador del mundo durante la ceremonia celebrada este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra. El delantero del Bayern Múnich se impuso en la votación a los otros 29 nominados y sucedió a Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025.
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El resultado se conoció durante la gala organizada por France Football y la UEFA en el London Palladium Theatre, escenario que recibió por primera vez esta ceremonia. La edición de este año tiene un significado especial, pues el galardón cumple 70 años desde su creación en 1956.
Kane se llevó el reconocimiento después de una temporada destacada con el Bayern Múnich, en la que sobresalió por su capacidad goleadora y su participación en los títulos del conjunto alemán.
Durante el periodo evaluado, el delantero inglés registró 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos, según las estadísticas difundidas en la previa de la ceremonia. Su rendimiento ofensivo fue determinante para el Bayern, que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.
Kane también tuvo protagonismo con la selección de Inglaterra durante el Mundial de 2026, en el que marcó seis goles. Estos registros reforzaron su candidatura a uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol internacional.
Con este triunfo, el atacante inglés se convirtió en el primer futbolista de Inglaterra en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien obtuvo el galardón en 2001.
El premio distingue al mejor futbolista de la temporada y tiene en cuenta el rendimiento individual, los resultados colectivos y el comportamiento deportivo de los candidatos.
Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino
La española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino 2026 y consiguió el tercer galardón de su carrera, después de los obtenidos en 2021 y 2022.
La centrocampista fue reconocida tras una temporada destacada con el Barcelona, equipo con el que consiguió importantes resultados en las competiciones nacionales e internacionales. Su rendimiento la mantuvo entre las principales figuras del fútbol femenino.
Con este nuevo reconocimiento, Putellas amplió su palmarés individual y reafirmó su trayectoria entre las futbolistas más destacadas de su generación.
¿Quiénes eran los principales candidatos al Balón de Oro 2026?
Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé llegaron a la gala del Balón de Oro 2026 como tres de los nombres más destacados de la carrera por el reconocimiento individual. Los tres tuvieron temporadas con cifras ofensivas importantes, aunque sus resultados colectivos y sus actuaciones con las selecciones nacionales marcaron diferencias en sus candidaturas.
Harry Kane, el goleador del Bayern Múnich
El delantero inglés Harry Kane, figura del Bayern Múnich, llegó a la ceremonia con argumentos relacionados con su capacidad goleadora y los títulos conseguidos con el equipo alemán. Según las estadísticas publicadas en la página oficial del Balón de Oro, disputó 65 partidos, marcó 73 goles y registró ocho asistencias durante la temporada evaluada.
Kane fue una de las piezas determinantes del Bayern en la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Además, el atacante inglés tuvo participación destacada en la Liga de Campeones, competición en la que anotó 14 goles, y marcó seis tantos durante el Mundial de 2026 con la selección de Inglaterra.
Lamine Yamal, la figura del Barcelona
El español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, también figuró entre los principales aspirantes al galardón. El futbolista, que cumplió 19 años en julio de 2026, registró 25 goles y 20 asistencias en 57 partidos, de acuerdo con las estadísticas oficiales del premio.
Durante la temporada, Yamal contribuyó a los títulos del Barcelona en la Liga española y la Supercopa de España. A estos resultados se sumó la conquista del Mundial de 2026 con la selección española, un logro que reforzó su candidatura.
El atacante también se destacó por su capacidad para generar oportunidades de gol y participar en la construcción ofensiva de su equipo. En la temporada 2025-2026 acumuló 41 participaciones directas en goles con el Barcelona, al sumar sus anotaciones y asistencias en todas las competiciones.
Yamal buscaba, además, mejorar el resultado obtenido en la edición de 2025, cuando terminó segundo en la votación por detrás de Ousmane Dembélé.
Kylian Mbappé, con cifras goleadoras y récords
El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, llegó a la gala con una de las producciones ofensivas más altas entre los nominados. Las cifras oficiales del Balón de Oro le atribuyeron 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos durante la temporada evaluada.
Mbappé sobresalió por sus registros individuales tanto en el fútbol de clubes como en el Mundial de 2026. El delantero fue máximo goleador de LaLiga española, de la Liga de Campeones y de la Copa del Mundo, aunque no consiguió títulos en esas competiciones durante el periodo considerado.
En el Mundial, sus diez anotaciones le permitieron alcanzar un total histórico de 22 goles en el torneo, con lo que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de la competición.
La principal diferencia frente a sus competidores estaba en los resultados colectivos: a pesar de sus registros individuales, Mbappé no sumó títulos con el Real Madrid ni con la selección francesa durante el periodo evaluado.
Las estadísticas de los tres jugadores reflejan distintas vías para competir por el premio: la capacidad goleadora y los títulos de Kane, la producción ofensiva y los logros colectivos de Yamal, y los récords individuales de Mbappé.
¿Cómo le fue a Luis Díaz en el Balón de Oro 2026?
El colombiano Luis Díaz terminó en el puesto 24 del Balón de Oro masculino de 2026, de acuerdo con la clasificación divulgada durante la jornada de premiación. El extremo del Bayern Múnich quedó fuera de los 20 primeros lugares, pese a la destacada temporada que protagonizó en Alemania.
La posición también representa un resultado inferior al que consiguió en la edición de 2023, cuando terminó en el puesto 17 durante su etapa en el Liverpool de Inglaterra.
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Díaz fue uno de los 30 nominados al reconocimiento después de una campaña en la que se consolidó como una pieza importante en el ataque del Bayern. Su velocidad, capacidad para superar rivales y participación en la creación y definición de jugadas lo convirtieron en uno de los jugadores destacados del equipo alemán.
La clasificación publicada durante la ceremonia ubicó a varios futbolistas reconocidos por detrás del colombiano. Este es el listado de las posiciones finales divulgadas hasta el momento:
- Puesto 23: Nuno Mendes, defensor portugués del Paris Saint-Germain.
- Puesto 24: Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
- Puesto 25: Marquinhos, defensor brasileño del Paris Saint-Germain.
- Puesto 26: Dayot Upamecano, defensor francés del Bayern Múnich.
- Puesto 27: Bruno Fernandes, mediocampista portugués del Manchester United.
- Puesto 28: Julián Quiñones, delantero mexicano del Al-Qadsiah.
- Puesto 29: Sadio Mané, delantero senegalés del Al-Nassr.
- Puesto 29: William Saliba, defensor francés del Arsenal.
Según las estadísticas publicadas por la organización del Balón de Oro, Díaz disputó 66 partidos, marcó 30 goles y registró 23 asistencias durante la temporada 2025-2026. Estos números lo situaron entre los atacantes con una producción ofensiva importante dentro de la lista de candidatos.
¿Cuánto dinero recibe el ganador del Balón de Oro?
Aunque conquistar el Balón de Oro representa un reconocimiento internacional de gran importancia, la organización no entrega un premio económico en efectivo al futbolista que gana.
El principal premio es el trofeo, cuyo valor material se ha estimado en unos 3.000 euros. Sin embargo, esa cifra no representa el valor comercial total del reconocimiento ni los posibles ingresos adicionales que puede obtener el jugador.
Sin embargo, la conquista del galardón puede tener consecuencias económicas importantes. Algunos futbolistas negocian con sus clubes primas por alcanzar determinados objetivos individuales, entre ellos ganar premios como el Balón de Oro. Cuando estos incentivos están contemplados en sus contratos, el reconocimiento puede activar pagos adicionales.
Un antecedente es el de Karim Benzema, quien habría recibido una prima de dos millones de euros del Real Madrid después de ganar el Balón de Oro en 2022. Esta cifra corresponde a un caso particular y no constituye una cantidad establecida para todos los ganadores.
También existen posibles incentivos vinculados a patrocinadores. En 2018, por ejemplo, se informó de una bonificación de 800.000 euros de Nike para Luka Modrić tras conquistar el premio. Este tipo de pagos depende de las condiciones negociadas entre cada jugador y sus patrocinadores, por lo que no se puede asumir que todos los futbolistas tengan acuerdos similares.
Además de las primas, ganar el Balón de Oro puede elevar el valor comercial de un futbolista, aumentar su exposición internacional y fortalecer su posición para negociar contratos publicitarios. No obstante, esos beneficios no representan un pago automático ni una cantidad que pueda calcularse de manera uniforme.
¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?
El Balón de Oro es organizado por France Football en colaboración con la UEFA. El ganador se define mediante una votación de periodistas especializados: para la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el escalafón de la FIFA considerado para la elección.
Los jurados seleccionan y ordenan a diez futbolistas de la lista de 30 nominados. Cada posición recibe una puntuación determinada y el jugador que acumula más puntos obtiene el galardón.
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La evaluación contempla tres criterios principales: el rendimiento individual y el carácter decisivo del futbolista; los resultados colectivos y los títulos conseguidos; y la clase y el juego limpio.