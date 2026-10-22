El fútbol impulsa el negocio de las apuestas deportivas en América_ creció 145 %

El negocio de los patrocinios de apuestas deportivas en América continúa creciendo. Entre 2020 y 2025, el valor anual de los acuerdos comerciales aumentó 145 %, hasta superar los US$1.450 millones, impulsado por la expansión de las apuestas en línea y la competencia entre los principales operadores del continente.
Así lo revela el informe Sponsorship Sector Report – Gambling & Betting – Americas 2026, elaborado por GlobalData. El estudio también señala que el número de acuerdos comerciales aumentó 106,6 % durante esos cinco años, lo que evidencia la creciente presencia de estas compañías en equipos, ligas y competiciones deportivas.
El fútbol ocupa un lugar central en esta expansión. Su calendario durante prácticamente todo el año, las competiciones internacionales y las audiencias digitales lo convierten en uno de los principales vehículos comerciales para las casas de apuestas, que buscan captar clientes y fortalecer sus marcas mediante el patrocinio deportivo.
Sin embargo, el crecimiento no se distribuye de manera uniforme. Estados Unidos y Canadá concentran buena parte del negocio, mientras que Latinoamérica presenta un mercado más selectivo, con inversiones dirigidas principalmente a clubes y acontecimientos futbolísticos de gran audiencia.
Patrocinios de apuestas deportivas y las marcas que dominan América
Según GlobalData, DraftKings, FanDuel y BetMGM figuran entre los principales operadores del mercado norteamericano. Estas compañías han desarrollado acuerdos con organizaciones deportivas de gran alcance, especialmente en Estados Unidos, donde la expansión de las apuestas reguladas ha abierto nuevas oportunidades comerciales.
La NFL, la NBA, la MLB y la NHL ofrecen plataformas publicitarias con millones de espectadores y contratos comerciales de gran valor. Además de los equipos, las empresas buscan presencia en estadios, transmisiones y plataformas digitales para mantener su exposición durante las temporadas.
En Latinoamérica, Betano y Superbet destacan entre los operadores con mayor presencia comercial, mientras que Caliente mantiene una posición relevante en México. A diferencia de Norteamérica, las inversiones regionales suelen concentrarse en un número menor de acuerdos vinculados principalmente al fútbol profesional.
Olivia Snooks, analista deportiva de GlobalData, explicó que los operadores recurren cada vez más al fútbol para atraer clientes en distintos países, aprovechando la continuidad de sus competiciones y su capacidad de generar interacción en redes sociales.
El fútbol lidera los ingresos por patrocinios de apuestas deportivas
Un informe anterior de GlobalData, correspondiente a 2025, calculó que el fútbol concentraba US$341,58 millones anuales en patrocinios del sector de apuestas y juegos de azar en América, con 114 acuerdos comerciales identificados.
El baloncesto aparecía en segundo lugar tanto por número de contratos como por inversión anual, con 101 acuerdos. Estas cifras permiten dimensionar la importancia del fútbol dentro de un mercado que también comprende las principales disciplinas deportivas estadounidenses.
Además de los patrocinios tradicionales, estas compañías han ampliado su presencia mediante acuerdos con ligas y organizaciones deportivas. Un ejemplo es Codere Online, que se convirtió en patrocinador oficial de la NFL en México, una alianza que permite a la compañía vincular su marca con una de las competiciones estadounidenses de mayor alcance internacional.
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La importancia económica del fútbol también se refleja fuera del continente americano. Otro informe de GlobalData estimó en US$764 millones el valor de los patrocinios de apuestas y juegos de azar vinculados al fútbol en Europa, Oriente Medio y el norte de África durante 2025.
El crecimiento de estos acuerdos coincide con una mayor competencia entre operadores y la ampliación de los mercados regulados. En ese escenario, los clubes, las ligas y los organizadores de competiciones se han convertido en socios comerciales para las empresas que buscan ampliar su presencia entre los aficionados.