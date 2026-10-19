Manchester City podría descender y pasar dos temporadas en segunda división por sanción financiera

El Manchester City podría enfrentar una de las sanciones más severas en la historia de la Premier League. Una deducción masiva de puntos pondría al equipo inglés en riesgo de descender a segunda división, como consecuencia de las irregularidades financieras identificadas durante nueve temporadas. El castigo también podría impedir su regreso inmediato a la máxima categoría del fútbol inglés.
Según reveló este lunes 19 de octubre el periodista Oliver Holt, del diario británico Daily Mail, fuentes cercanas al proceso apuntan a una reducción de puntos suficientemente grande para garantizar el descenso del club a la Championship.
El escenario también contempla una elevada multa económica y una segunda deducción de puntos que podría mantener al Manchester City fuera de la Premier League durante al menos dos temporadas.
La información llega después de que una comisión independiente encontrara responsable al club de graves infracciones financieras. El Manchester City apeló la decisión y ahora espera que se determine el alcance de las sanciones.
Manchester City podría perder puntos y descender pese a liderar la Premier League
El escenario revelado por Daily Mail contempla que el Manchester City termine la actual temporada en primera división, pero reciba una penalización de puntos suficientemente grande para provocar su descenso al finalizar el campeonato.
También se habría considerado enviarlo directamente a la cuarta categoría inglesa, aunque las fuentes citadas por el medio británico consideran poco probable esta alternativa por sus consecuencias para las competiciones profesionales del país.
El contraste deportivo es significativo. El Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, lidera actualmente la Premier League con 21 puntos de 21 posibles, después de ganar sus primeros siete encuentros. Pese a ese rendimiento, el equipo podría perder la categoría por una sanción administrativa, independientemente de los resultados que consiga en el campo.
Una sanción de esta magnitud también tendría consecuencias económicas para uno de los clubes más poderosos de Europa. El descenso podría reducir sus ingresos por derechos de televisión, afectar acuerdos de patrocinio y comprometer su participación en competiciones internacionales. Además, abriría interrogantes sobre la continuidad de figuras como Erling Haaland y Enzo Fernández, cuyos contratos representan compromisos económicos importantes para la institución.
Las irregularidades financieras del Manchester City y el proceso de sanción
El pasado 29 de septiembre, la Premier League confirmó que una comisión independiente encontró al Manchester City responsable de graves incumplimientos financieros cometidos entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Según el organismo, el club utilizó acuerdos comerciales simulados con patrocinadores y otros mecanismos contables para incrementar artificialmente sus ingresos y reducir los costos registrados en sus balances, presentando una situación financiera más favorable por una diferencia superior a 900 millones de libras esterlinas, aproximadamente US$1.190 millones.
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La investigación también identificó incumplimientos de las normas de gasto de la Premier League y la UEFA, así como faltas de cooperación durante el proceso. El Manchester City rechazó las acusaciones y presentó una apelación el 2 de octubre. De acuerdo con Daily Mail, la Premier League busca que se anuncie la sanción antes de que se resuelva ese recurso, cuyo desenlace podría extenderse hasta finales de enero de 2027.
La comisión independiente será la encargada de determinar las medidas correspondientes, que pueden incluir multas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas. Mientras avanza el proceso, la posibilidad de que el Manchester City descienda y permanezca dos temporadas en segunda división constituye hoy el principal escenario posible, aunque todavía está pendiente de una resolución oficial.