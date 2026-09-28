Manchester City podría perder nueve títulos tras ser hallado culpable de 114 cargos financieros

Manchester City no solo se juega puntos, dinero o incluso su permanencia en la Premier League. El fallo adverso por sus irregularidades financieras volvió a poner sobre la mesa una consecuencia mucho más sensible para el club: la posible pérdida de títulos conquistados durante los años investigados.
Los reportes indican que el City fue hallado culpable en prácticamente todos los cargos analizados por la comisión independiente. El club mantiene su inocencia y prepara una apelación, mientras todavía no existe una sanción definitiva.
Pero el periodo bajo investigación coincide con algunos de los momentos que transformaron la historia deportiva del club. En ese contexto, el equipo inglés podría afrontar además sanciones que van mucho más allá de lo económico y que podrían comprometer la obtención de algunas de sus copas y títulos más recientes en la era de Pep Guardiola.
¿Qué títulos del Manchester City podrían quedar en riesgo?
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Entre 2009/10 y 2017/18, etapa central de las acusaciones por información financiera, Manchester City conquistó nueve trofeos nacionales que ahora aparecen en el debate sobre las posibles consecuencias del caso. La lista incluye tres Premier League, ganadas en 2011/12, 2013/14 y 2017/18.
La primera es quizá la más simbólica. Fue el campeonato definido con el histórico gol de Sergio Agüero ante Queens Park Rangers en 2012, que permitió al City superar al Manchester United por diferencia de gol.
También quedarían dentro de ese periodo la FA Cup de 2010/11, tres Copas de la Liga y dos Community Shield. En total, son nueve trofeos conquistados durante los años sobre los que recaen las principales infracciones financieras. Pero eso no significa que automáticamente vayan a desaparecer de las vitrinas.
Quitar títulos sería una medida extrema
La Premier League todavía no ha anunciado el castigo y no existe actualmente una decisión que ordene retirar campeonatos.
Las reglas permiten a la comisión imponer un amplio abanico de sanciones, que incluye multas, deducciones de puntos y hasta expulsión de la competición. La retirada retroactiva de títulos aparece ahora como uno de los escenarios debatidos alrededor del caso, pero no está confirmada como consecuencia del fallo.
Tampoco está definido qué ocurriría con los subcampeones si algún título fuera anulado. No existe una regla que obligue automáticamente a entregar el campeonato al equipo que terminó segundo.
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El impacto, además, podría ir mucho más allá de los trofeos. Una sanción severa tendría consecuencias deportivas, comerciales y reputacionales para un club que convirtió su dominio en Inglaterra en una de las bases de su crecimiento global.
Manchester City prepara ahora su apelación y el proceso puede prolongarse durante años. Pero por primera vez, parte del palmarés construido desde la llegada de sus propietarios de Abu Dabi ha quedado directamente dentro de la conversación sobre qué podría perder el club si el fallo termina firme.