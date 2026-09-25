Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos: así golpearía sus finanzas y su participación en la Premier League

Manchester City enfrenta ahora uno de los momentos más delicados de su historia reciente fuera de las canchas. El club fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas infracciones de las normas financieras de la Premier League. La decisión fue tomada por una comisión independiente a la que la Premier League había remitido el expediente.
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La resolución todavía no determina el castigo que recibirá el club. Las posibilidades contempladas por las reglas van desde una reprimenda o una multa económica hasta una deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League. Manchester City, además, prevé apelar la decisión, por lo que el proceso todavía puede prolongarse.
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La Premier League fue la entidad que presentó los cargos contra Manchester City y remitió el caso a una comisión independiente para que determinara si el club había incumplido las reglas. La propia Premier League confirmó en febrero de 2023 que había llevado ante esa comisión una serie de presuntas infracciones correspondientes a varias temporadas.
Un portavoz del Manchester City sostuvo que “el proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos por completar, y sujeto a estrictas condiciones de confidencialidad”.
¿De qué acusaciones fue declarado culpable el Manchester City?
El expediente se refiere a presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018. Entre las acusaciones planteadas por la Premier League estaban la supuesta entrega de información financiera incorrecta o incompleta, particularmente sobre ingresos, patrocinios, partes relacionadas y costos operativos.
También se incluyeron cuestionamientos relacionados con información sobre pagos a jugadores y entrenadores, así como presuntos incumplimientos de las reglas financieras de la UEFA y de las normas de rentabilidad y sostenibilidad que estaban vigentes en la Premier League durante el periodo investigado.
Manchester City ha negado históricamente las acusaciones. Cuando la Premier League presentó formalmente los cargos en febrero de 2023, el club afirmó estar “sorprendido” y sostuvo que confiaba en que una comisión independiente analizaría de manera imparcial las pruebas que respaldaban su posición.
El procedimiento comenzó después de que en 2018 fueran publicados documentos financieros filtrados relacionados con el club. A partir de esas revelaciones se desarrolló una investigación que terminó varios años después con la presentación formal de los cargos.
¿Qué sanciones podría recibir Manchester City?
Aquí aparece la principal incógnita para las finanzas del club. Las reglas de la Premier League contemplan diferentes tipos de sanciones para las infracciones financieras. Entre ellas están las multas económicas, reprimendas, deducciones de puntos y, en el extremo más severo, la expulsión de la competición.
Además, las sanciones pueden combinarse si el panel considera que las circunstancias del caso lo justifican. Una eventual deducción de puntos sería especialmente relevante porque podría modificar la posición del Manchester City en la Premier League. Dependiendo de cómo se aplique, también podría abrir una discusión sobre temporadas anteriores y títulos obtenidos durante el periodo relacionado con las acusaciones.
La posibilidad de una sanción deportiva de este tipo es una de las razones por las que el impacto del caso podría superar ampliamente el valor de una eventual multa.
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Si el castigo se limita a una sanción económica, el efecto financiero sería relativamente directo: Manchester City tendría que asumir un pago cuyo valor todavía no se conoce. Pero una deducción importante de puntos o una expulsión tendría una naturaleza diferente. En ese escenario, el impacto podría trasladarse al desempeño deportivo y, con ello, a los ingresos que dependen de la participación y posición del equipo en las competiciones.
El caso llega, además, en un momento en el que Manchester City mantiene un nivel elevado de inversión. El club gastó 450 millones de libras en el último mercado de fichajes, incluyendo 125 millones de libras por Enzo Fernández, procedente del Chelsea, en una operación que igualó el récord británico.
Por eso, cualquier sanción que afecte la capacidad del equipo para competir en las principales competiciones podría tener consecuencias financieras adicionales. No obstante, todavía no es posible cuantificar ese impacto, porque la comisión aún no ha definido el castigo.
¿Podrían quitarle títulos al Manchester City?
La posibilidad de una deducción de puntos aplicada de manera retrospectiva también abre una discusión sobre los resultados deportivos obtenidos durante el periodo investigado. Entre 2009 y 2018, Manchester City conquistó tres títulos de Premier League, dos FA Cup, cuatro League Cup y una Community Shield.
En total, desde la llegada de Sheikh Mansour y Abu Dhabi United Group como propietarios en 2008, el club ha ganado ocho Premier League, cuatro FA Cup, siete League Cup y una Champions League. Una eventual sanción retroactiva podría, dependiendo de lo que determine el panel, tener consecuencias sobre temporadas anteriores. Sin embargo, no existe todavía una decisión que establezca que el Manchester City perderá alguno de esos títulos.
El Manchester City ya había enfrentado anteriormente un proceso relacionado con sus finanzas. En febrero de 2020, la UEFA le impuso una suspensión de dos años de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros por presuntos incumplimientos de sus reglas de fair play financiero relacionados con las filtraciones de documentos.
Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) anuló la suspensión. El tribunal concluyó que algunas de las infracciones alegadas no habían sido establecidas o estaban prescritas según las reglas de la UEFA.
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Sin embargo, el CAS sí determinó que Manchester City había incumplido su obligación de cooperar con la investigación al no proporcionar una cantidad sustancial de pruebas. Por esa conducta recibió una multa de 8,8 millones de libras.