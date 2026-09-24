 Exclusiva | Poderosa firma china asumirá la construcción del nuevo estadio El Campín: Tendría mayor capacidad para asistentes

Valora Sports Futbol Colombiano Noticias de infraestructura Noticias económicas importantes

Exclusiva | Poderosa firma china asumirá la construcción del nuevo estadio El Campín: Tendría mayor capacidad para asistentes

Valora Analitik también pudo establecer posibles cambios a la capacidad del nuevo estadio El Campín

Por: -
Así se verá el nuevo estadio El Campín: Superará los 50.000 espectadores
Imagen: IDRD

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Valora Analitik conoció que el megaproyecto de infraestructura cultural y deportiva de la capital colombiana, que tendrá con el nuevo estadio El Campín, entra en fase decisiva tras la confirmación de la firma encargada de la ejecución de las obras.

Se trata de la multinacional PowerChina, que ha sido seleccionada como el contratista principal (epecista) para asumir el desarrollo del nuevo escenario deportivo de Bogotá.

La compañía tiene un amplio historial de ejecución de proyectos en Colombia y el mundo, incluyendo 10 parques solares a nivel local, obras de Hidroituango, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales. A nivel internacional, el alcance es mayor con centros de datos, condominios, hoteles, universidades y un estadio para 35.000 personas en Angola (África)

uso estadio el campin futbol
Imagen: Prensa de Sencia

Recibe el negocio del deporte en tu correo

Cifras, contratos y decisiones que mueven la industria deportiva en Colombia y la región. Un correo, sin ruido.
Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín de Valora Sports en tu correo.
UNA MARCA VALORA

Así las cosas, su elección para la adecuación del nuevo estadio El Campín se dará bajo la modalidad de contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction, que traduce Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción).

Con esta designación, el gigante asiático entregará la obra en formato «llave en mano», asumiendo la responsabilidad integral de los estudios técnicos finales, la consecución de suministros y la edificación del escenario.

Respaldo financiero para el nuevo estadio El Campín

Valora Analitik también conoció que la elección de PowerChina responde a la escala y complejidad del megaproyecto en la capital. Así mismo, y dada la envergadura de la intervención urbana, la estructuración requería un socio estratégico de alcance global que contara con el músculo financiero necesario y las credenciales operativas en megaobras de infraestructura masiva.

Al operar mediante el esquema EPC, el grupo internacional asumirá en su totalidad los riesgos asociados a la cadena de suministro, incluyendo la contratación de proveedores, la adquisición e importación de insumos y materiales clave, así como la mitigación de contingencias en los costos de construcción.

Proyección de mayor aforo para el nuevo estadio El Campín

Uno de los aspectos centrales en la evolución técnica del proyecto es la revisión de su capacidad máxima. Dentro de los esquemas y análisis en desarrollo, se proyecta elevar el aforo hasta los 60.000 asientos, superando los planteamientos iniciales.

Hay que tener en cuenta que la cifra definitiva del número de sillas para los asistentes quedará sujeta a la consolidación del diseño arquitectónico final y los estudios de ingeniería de detalle.

Confirmado: Nuevo estadio El Campín tendrá esta importante capacidad; ¿será de los más grandes de Latinoamérica?
Imagen: Cortesía Sencia

Recomendado: Nuevo Campín cambiará de nombre y tendrá aliado comercial

Este medio pudo confirmar que la meta apunta a maximizar el aforo disponible para consolidar al complejo como uno de los centros de eventos y fútbol más importantes de América Latina.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar