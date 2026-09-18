 Mbappé rompe con Nike tras 20 años y firma con la marca de Roger Federer

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Mbappé rompe con Nike tras 20 años y firma con la marca de Roger Federer

Kylian Mbappé cerró una de las relaciones comerciales más largas de su carrera. El delantero francés dejó Nike después de 20 años y firmó con On.

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Mbappé rompe con Nike tras 20 años y firma con la marca de Roger Federer
Mbappé rompe con Nike tras 20 años y firma con la marca de Roger Federer. Imagen: On / Juergen Teller

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Kylian Mbappé cerró una de las relaciones comerciales más largas de su carrera. El delantero francés dejó Nike después de 20 años y firmó con On, la compañía suiza respaldada por Roger Federer, en una operación que marca la entrada de la marca al negocio del fútbol.

La relación entre Mbappé y Nike comenzó en 2006, cuando el jugador todavía era un niño. Desde entonces, el francés se convirtió en una de las principales figuras de la línea Mercurial y en uno de los rostros más importantes de la estrategia global de fútbol de la compañía estadounidense.

Ahora su papel con On será diferente. La empresa confirmó que Mbappé será embajador global y trabajará directamente con sus equipos de producto para desarrollar y probar futuros botines, ropa y artículos para fútbol. El acuerdo incluye pagos en efectivo y participación accionaria, aunque los términos económicos no fueron revelados.

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El movimiento tiene una particularidad: On todavía no comercializa botines de fútbol. La compañía, fundada en Suiza en 2010, construyó buena parte de su crecimiento alrededor del running y posteriormente amplió su presencia hacia categorías como tenis, entrenamiento y ropa deportiva.

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Mbappé será la principal figura del proyecto de On alrededor del fútbol. Imagen: FB Kylian Mbappé

Su entrada al fútbol busca repetir parte de esa estrategia. On prevé lanzar sus primeros botines en 2027 y nombró a Thierry Henry como director de fútbol. El exdelantero francés participará en la estrategia de producto y desarrollo de la nueva división, mientras Mbappé será la principal figura del proyecto.

La compañía también incorporó a la futbolista suiza Sydney Schertenleib dentro del grupo que aportará experiencia directa al desarrollo de productos. On asegura que los tres participarán en pruebas y ajustes del calzado y la ropa antes de su llegada al mercado.

Mbappé impulsa la nueva apuesta de una marca en crecimiento

La apuesta llega en un momento de fuerte expansión para On. La empresa cerró 2025 con ventas netas por 3.014 millones de francos suizos, equivalentes a cerca de US$3.700 millones a tasas recientes, un crecimiento del 30 % frente al año anterior.

El anuncio también tuvo reacción inmediata en el mercado. Bloomberg informó que las acciones de On llegaron a subir hasta 7,4 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, aunque posteriormente moderaron el avance.

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La salida de Mbappé también representa una pérdida importante para Nike dentro de su portafolio de figuras del fútbol. El francés había sido durante años uno de sus principales embajadores y recibió varias ediciones especiales de los Mercurial.

On, por su parte, utilizará a Mbappé como pieza central de su entrada a un mercado en el que deberá competir con gigantes como Nike, Adidas y Puma. Federer ya había participado en una fórmula similar: se vinculó con la empresa en 2019 como inversionista y ayudó a impulsar su expansión dentro del tenis.

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