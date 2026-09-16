Cristiano Ronaldo y el dueño del Milan preparan oferta millonaria para comprar el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo prepara una fuerte movida económica para pasar de figura del Al-Nassr a ser uno de sus propietarios. El portugués integra un grupo de cinco inversionistas que busca adquirir el control del club saudí.
Según el diario portugués A Bola, el delantero participa en un consorcio junto con Gerry Cardinale, fundador de RedBird Capital Partners, firma propietaria del Milan, y tres empresarios de Arabia Saudita. La operación todavía se encuentra en fase de negociación y no existe una compra oficialmente anunciada.
El objetivo es negociar con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que actualmente controla el 75 % del Al-Nassr. El 25 % restante pertenece a la organización sin ánimo de lucro vinculada al club, estructura establecida desde la transformación de varias instituciones saudíes en sociedades deportivas.
Cristiano Ronaldo participa en operación de al menos US$500 millones
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A Bola asegura que cada uno de los cinco integrantes del grupo tendría que comprometer como mínimo US$100 millones, por lo que la operación partiría de una capacidad conjunta de al menos US$500 millones.
Esa cantidad no representa necesariamente el precio de compra del Al-Nassr. Se trata del compromiso de capital atribuido a los inversionistas para avanzar en una eventual adquisición del control de la institución.
Además de Cristiano y Cardinale, el medio portugués identifica dentro del consorcio a Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji y Sharaf Al-Hariri. Las conversaciones con el PIF determinarán si el proyecto termina convirtiéndose en una operación formal.
Cristiano Ronaldo ya comenzó a invertir en clubes
El interés por el Al-Nassr sería el segundo movimiento importante de Cristiano Ronaldo como propietario de un equipo profesional durante 2026.
En febrero, el portugués adquirió el 25 % de la UD Almería, club español, mediante CR7 Sports Investments. Los términos económicos de aquella operación no fueron revelados.
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Cristiano afirmó entonces que desde hacía tiempo quería participar en el fútbol más allá de su carrera como jugador.
Ahora podría llevar esa estrategia directamente al club en el que compite desde 2023. De concretarse la negociación, su relación con el Al-Nassr dejaría de estar limitada al terreno de juego y se extendería también a la propiedad de la institución.