Cristiano Ronaldo alcanza una marca histórica y supera a Messi, LeBron y Hamilton en ingresos

Cristiano Ronaldo volvió a ubicarse como el deportista mejor pagado del planeta en 2026, según el más reciente ranking publicado por Forbes. El futbolista portugués alcanzó ingresos estimados de US$300 millones durante los últimos 12 meses, una cifra que iguala el récord histórico establecido por el boxeador Floyd Mayweather en 2015 y que confirma el impacto económico que sigue teniendo a sus 41 años.
La clasificación reúne a los diez atletas con mayores ingresos del mundo y refleja una tendencia cada vez más marcada: las ganancias fuera de las competencias son tan importantes como los salarios deportivos. En conjunto, los integrantes del listado acumularon US$1.400 millones en el último año, más del doble de los US$635 millones registrados en 2016, cuando Ronaldo lideró por primera vez la clasificación.
Del total generado por los diez deportistas, US$902 millones provinieron de salarios, premios y bonificaciones deportivas. Los restantes US$513 millones llegaron por concepto de patrocinios, inversiones, derechos comerciales, licencias, negocios propios y acuerdos de imagen. De hecho, los ingresos comerciales marcaron un nuevo máximo histórico para la lista elaborada por Forbes.
Ronaldo encabeza el ranking por cuarto año consecutivo y por sexta ocasión en su carrera. El delantero de Al-Nassr recibió aproximadamente US$235 millones por su contrato en Arabia Saudita y otros US$65 millones por actividades comerciales. Además de sus acuerdos con marcas globales, recientemente amplió su presencia empresarial al adquirir una participación del 25 % en el club español UD Almería.
Los deportistas que más dinero ganaron en 2026 además de Cristiano Ronaldo
Detrás del portugués aparece el boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez, con ingresos estimados de US$170 millones. Gran parte de sus ganancias están asociadas al acuerdo multimillonario firmado con Riyadh Season, proyecto impulsado por Arabia Saudita para atraer eventos deportivos de alcance internacional.
El tercer lugar es para Lionel Messi, quien registró ingresos de US$140 millones. El argentino continúa siendo una de las figuras más rentables del deporte mundial gracias a su salario en Inter Miami, acuerdos comerciales con patrocinadores y participaciones en negocios vinculados al fútbol y al sector inmobiliario.
La cuarta posición corresponde a LeBron James, estrella de la NBA, con US$137,8 millones. El jugador de Los Angeles Lakers mantiene una de las carteras de inversión más amplias del deporte profesional, con participaciones en empresas tecnológicas, medios de comunicación y organizaciones deportivas.
En el quinto puesto aparece Shohei Ohtani, figura de los Los Angeles Dodgers, con US$127,6 millones. El japonés volvió a romper el récord histórico de ingresos para un jugador de las Grandes Ligas y se convirtió en el atleta con mayores ganancias comerciales del mundo, al obtener cerca de US$125 millones fuera de los campos de juego.
Stephen Curry ocupa la sexta posición con US$124,7 millones. El base de Golden State Warriors continúa aumentando sus ingresos gracias a contratos publicitarios, proyectos editoriales y producciones audiovisuales, además de su salario como uno de los jugadores más reconocidos de la NBA.
El séptimo lugar corresponde al golfista español Jon Rahm, con US$107 millones. Sus ingresos siguen vinculados en gran medida a LIV Golf, circuito respaldado por capital saudí que transformó la estructura económica del golf profesional en los últimos años.
Karim Benzema aparece en la octava posición con US$104 millones. El delantero francés sigue beneficiándose de los elevados contratos que ofrecen los clubes de Arabia Saudita y de acuerdos comerciales desarrollados en la región.
Kevin Durant ocupa el noveno puesto con US$103,8 millones. Según Forbes, el jugador estadounidense ya superó la barrera de los US$1.000 millones acumulados durante su carrera, convirtiéndose en uno de los pocos atletas activos que han alcanzado esa cifra.
Cierra el top 10 el piloto británico Lewis Hamilton, con ingresos de US$100 millones. Su llegada a Ferrari fortaleció su valor comercial y le permitió establecer un nuevo récord de ganancias para un piloto de Fórmula 1.
Arabia Saudita y los negocios impulsan el crecimiento de las fortunas deportivas
Uno de los principales factores detrás del aumento de los ingresos deportivos es la expansión de la inversión saudí en el deporte global. Cristiano Ronaldo, Benzema, Álvarez y Rahm forman parte de un grupo de atletas que han incrementado considerablemente sus ingresos gracias a contratos respaldados por capital proveniente de Medio Oriente.
La influencia económica saudí se ha extendido al fútbol, el boxeo y el golf, modificando las escalas salariales de varias disciplinas. Aunque el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita anunció recientemente una reducción de recursos destinados a algunos proyectos deportivos, los contratos vigentes continúan generando cifras récord para varias estrellas.
Recomendado: De deportistas modestos a multimillonarios: casos de éxito empresarial fuera de las canchas
Otro aspecto destacado del ranking es la edad promedio de los deportistas incluidos. Con 37 años, la lista de 2026 registra el promedio más alto desde que Forbes comenzó a elaborar esta clasificación en 1990. Ronaldo, LeBron James y Hamilton tienen 41 años, mientras que Messi suma 38 y Benzema 38, lo que demuestra que las figuras más experimentadas siguen concentrando gran parte del valor comercial del deporte mundial.
Por tercer año consecutivo, todos los integrantes del top 10 superaron los US$100 millones en ingresos anuales. La combinación de contratos deportivos, patrocinadores, inversiones empresariales y nuevas fuentes de monetización está transformando la economía del deporte y ampliando la distancia financiera entre las grandes estrellas y el resto de los atletas profesionales.