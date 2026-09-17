Néstor Lorenzo presentó convocatoria de la Selección Colombia para amistosos: Luis Díaz, la gran ausencia

La Selección Colombia comenzó una nueva etapa después del Mundial 2026 con una convocatoria de 26 jugadores para enfrentar a México, Paraguay y Perú en Estados Unidos. La principal novedad es la ausencia de Luis Díaz, una de las figuras del equipo nacional.
El atacante del Bayern Múnich no estará por una decisión acordada con Néstor Lorenzo. El entrenador explicó que conversó con el guajiro, le manifestó que lo veía cansado y ambos coincidieron en darle descanso ante la carga de partidos que viene acumulando.
La convocatoria también abre formalmente una etapa sin James Rodríguez, quien anunció esta semana su retiro de la Selección. Tampoco aparecen otros habituales como Camilo Vargas y Jefferson Lerma, mientras Lorenzo aprovechó los amistosos para abrir espacio a jugadores con menor recorrido en la absoluta.
Los amistosos de la Selección Colombia
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La concentración comenzará el 20 de septiembre en Delaware. Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, a Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey y a Perú el 6 de octubre en Miami.
Los 26 convocados de la Selección Colombia
Porteros
- Aldair Quintana
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
Defensas
- Álvaro Angulo
- Daniel Muñoz
- Dávinson Sánchez
- Édier Ocampo
- Jhon Lucumí
- Kevin Andrade
- Royer Caicedo
- Samuel Velásquez
Volantes
- Daniel Arcila
- Gustavo Puerta
- Jaminton Campaz
- Jhon Arias
- Jhon Solís
- Juan Manuel Rengifo
- Kevin Castaño
- Matías Orozco
- Richard Ríos
- Yáser Asprilla
Delanteros
- Camilo Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Kevin Viveros
- Luis Suárez
- Óscar Perea
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La lista mantiene futbolistas de experiencia internacional como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Richard Ríos y Jhon Arias, pero también sirve para que Lorenzo observe nuevas alternativas. El propio técnico aseguró que decidió dar descanso a varios habituales para aprovechar estos partidos y conocer mejor a otros jugadores.