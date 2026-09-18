Exclusivo | Estos son los detalles de la salida de Nike de Atlético Nacional: Marca propia se apalancará en James

Atlético Nacional anunció oficialmente el final de su alianza con Nike después de 14 años de relación comercial. El contrato de patrocinio y licencia permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero el club ya trabaja en una nueva dirección estratégica para el negocio de su indumentaria.
Valora Analitik conoció en exclusiva detalles del proyecto comercial que está detrás de esta decisión, una iniciativa que Atlético Nacional venía analizando desde meses atrás y que contempla darles un mayor protagonismo a los productos desarrollados bajo su propia marca.
Uno de los elementos que explica el interés del club por avanzar en este modelo está relacionado con la distribución de los ingresos por las camisetas. De acuerdo con información conocida por este medio, Nike se queda con el 78 % del valor de venta de cada camiseta que incorpora su marca, mientras que Nacional busca explorar un esquema que le permita tener mayor participación y control sobre este negocio.
Atlético Nacional ya probaba productos propios
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El proyecto no parte desde cero. Nacional venía introduciendo productos de marca propia como una especie de prueba de mercado para conocer la respuesta de sus aficionados y medir la aceptación de una eventual oferta propia de indumentaria.
Según la información suministrada, la respuesta de la hinchada habría sido positiva, lo que permitió al club avanzar en el análisis de este modelo.
La idea inicialmente estaba prevista para enero de 2026, pero los resultados deportivos del equipo y el malestar que estos generaron entre los aficionados llevaron a aplazar el proyecto.
Ahora el escenario es diferente y uno de los factores que podría favorecer su lanzamiento es la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. El impacto comercial que genera el futbolista representa una oportunidad para el club, especialmente en la venta de camisetas y productos asociados a su imagen. El negocio depende también del rendimiento deportivo
Para Nacional, el comportamiento de su negocio comercial está estrechamente relacionado con el estado de ánimo de su hinchada. El planteamiento del club parte de una relación directa entre buenos resultados deportivos, asistencia al estadio y consumo de productos oficiales.
Cuando el equipo consigue resultados positivos, aumenta la expectativa alrededor de los partidos, se fortalece la asistencia al estadio y, de acuerdo con la información suministrada, también crece la demanda de camisetas y artículos relacionados con la institución.
En ese escenario, el desempeño deportivo que mantiene actualmente al club en los primeros lugares de la reclasificación y con opciones de acceder a competencias internacionales también adquiere una dimensión comercial.
La clasificación a torneos continentales permitiría que una eventual nueva línea de productos tenga mayor exposición y llegue a una hinchada que acompañaría al equipo en escenarios nacionales e internacionales.
Así, el cierre de la alianza con Nike no representa únicamente un cambio de patrocinador. Atlético Nacional tiene sobre la mesa la posibilidad de transformar su modelo de negocio de indumentaria, aprovechando el tamaño de su afición, el momento comercial generado por James Rodríguez y el rendimiento deportivo para impulsar una marca propia con mayor protagonismo dentro de sus ingresos comerciales.