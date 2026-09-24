 Nuevo estadio El Campín podría ser top 10 de los más grandes en América Latina

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Nuevo estadio El Campín podría ser top 10 de los más grandes en América Latina

El nuevo estadio El Campín moverá su ubicación y ya no quedará sobre la avenida 30.

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Imagen: Sencia

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Valora Analitik conoció en exclusiva que el nuevo estadio El Campín ya cuenta con la firma que asumirá su construcción, una vez se resuelvan los requisitos de ordenamiento y legalidad.

Se trata de la multinacional PowerChina, la cual fue elegida como contratista principal (EPCist) para asumir el desarrollo del nuevo escenario deportivo de Bogotá.

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Imagen: Prensa de Sencia

El nuevo estadio El Campín, según pudo confirmar Valora Analitik, alcanzará la meta de los 60.000 asistentes, una alternativa que en el proyecto inicial se consideraba solo como una posibilidad.

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Con esto, el principal escenario deportivo de Bogotá pasaría a ser, una vez culminen sus obras, uno de los 10 estadios de fútbol con mayor capacidad en América Latina, aunque distante de infraestructuras como las del Estadio Azteca o el Monumental de Núñez.

Nuevo estadio El Campín: los escenarios con mayor capacidad de América Latina

1.Estadio Banorte (Estadio Azteca) – Ciudad de México, México

      Capacidad: ~87.523 espectadores

      2. Estadio Más Monumental – Buenos Aires, Argentina

      Capacidad: ~85.018 espectadores

      3.Estadio Monumental «U» – Lima, Perú

      Capacidad: ~80.093 espectadores

      4.Estadio de Maracaná – Río de Janeiro, Brasil

      Capacidad: ~73.139 espectadores

      5.Estadio Nacional Mané Garrincha – Brasilia, Brasil

      Capacidad: ~69.910 espectadores

      6.Estadio Olímpico Universitario – Ciudad de México, México

      Capacidad: ~72.000 espectadores

      7.Morumbi (MorumBIS) – São Paulo, Brasil

      Capacidad: ~66.671 espectadores

      8.Estadio Mineirão – Belo Horizonte, Brasil

      Capacidad: ~66.658 espectadores

      9.Arena do Grêmio – Porto Alegre, Brasil

      Capacidad: ~60.540 espectadores

      10.Estadio Centenario – Montevideo, Uruguay

        Capacidad: ~60.235 espectadores

        El Campín recibió aval determinante para reabrir puertas al fútbol
        La gramilla del estadio El Campín vuelve a ser protagonista en Bogotá. Imagen: Cuenta X @IDRD

        Recomendado: ¿Se seguirá jugando fútbol en El Campín lo que queda de este año?: Sencia responde

        Se espera que el nuevo estadio El Campín arranque formalmente sus adecuaciones en los próximos meses, a pesar de que persisten algunos señalamientos por retrasos en el trámite de permisos, entre otros aspectos.

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