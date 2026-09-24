Nuevo estadio El Campín podría ser top 10 de los más grandes en América Latina

Valora Analitik conoció en exclusiva que el nuevo estadio El Campín ya cuenta con la firma que asumirá su construcción, una vez se resuelvan los requisitos de ordenamiento y legalidad.
Se trata de la multinacional PowerChina, la cual fue elegida como contratista principal (EPCist) para asumir el desarrollo del nuevo escenario deportivo de Bogotá.
El nuevo estadio El Campín, según pudo confirmar Valora Analitik, alcanzará la meta de los 60.000 asistentes, una alternativa que en el proyecto inicial se consideraba solo como una posibilidad.
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Con esto, el principal escenario deportivo de Bogotá pasaría a ser, una vez culminen sus obras, uno de los 10 estadios de fútbol con mayor capacidad en América Latina, aunque distante de infraestructuras como las del Estadio Azteca o el Monumental de Núñez.
Nuevo estadio El Campín: los escenarios con mayor capacidad de América Latina
1.Estadio Banorte (Estadio Azteca) – Ciudad de México, México
Capacidad: ~87.523 espectadores
2. Estadio Más Monumental – Buenos Aires, Argentina
Capacidad: ~85.018 espectadores
3.Estadio Monumental «U» – Lima, Perú
Capacidad: ~80.093 espectadores
4.Estadio de Maracaná – Río de Janeiro, Brasil
Capacidad: ~73.139 espectadores
5.Estadio Nacional Mané Garrincha – Brasilia, Brasil
Capacidad: ~69.910 espectadores
6.Estadio Olímpico Universitario – Ciudad de México, México
Capacidad: ~72.000 espectadores
7.Morumbi (MorumBIS) – São Paulo, Brasil
Capacidad: ~66.671 espectadores
8.Estadio Mineirão – Belo Horizonte, Brasil
Capacidad: ~66.658 espectadores
9.Arena do Grêmio – Porto Alegre, Brasil
Capacidad: ~60.540 espectadores
10.Estadio Centenario – Montevideo, Uruguay
Capacidad: ~60.235 espectadores
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Se espera que el nuevo estadio El Campín arranque formalmente sus adecuaciones en los próximos meses, a pesar de que persisten algunos señalamientos por retrasos en el trámite de permisos, entre otros aspectos.