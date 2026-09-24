Nueva postura haría que el salario mínimo en Colombia no suba mucho 2027

Se calienta el debate sobre el incremento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante. Los grandes empresarios que forman parte del Consejo Gremial pidieron tener en cuenta puntos clave.
Para la agremiación, es fundamental que el pago a los trabajadores mejore el próximo año, pero resulta imperativo cuidar la economía del país.
De esta manera, desde el Consejo Gremial piden que el ajuste del salario mínimo en Colombia para el 2027 se dé en el marco de una discusión técnica.
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La petición solicita que la Comisión Permanente de Concertación atienda los criterios fijados por la ley: el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento de la economía.
“Un incremento que reconozca plenamente el IPC protege el poder adquisitivo de los trabajadores. Los aumentos que superan esos criterios abren una cadena de efectos”, señala el gremio.
Peticiones sobre el aumento del salario mínimo en Colombia
Agrega la posición del gremio que el salario mínimo en Colombia del año entrante es la base de la pensión mínima y de buena parte de los aportes, de manera que el costo pensional subiría en plena estrechez fiscal.
Lo anterior provoca que la indexación traslade el aumento a la inflación del año siguiente y obligue a mantener elevadas las tasas de interés.
“Esa cadena termina en la tasa de cambio. El peso acumula desde finales de mayo la mayor apreciación de América Latina, 16,4 %, más de tres veces la del segundo país, y los exportadores están perdiendo margen y, con él, la capacidad de sostener los empleos que generan”, indica el informe.
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Finalmente, el Consejo Gremial Nacional reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional en el ajuste fiscal, aportando elementos técnicos para enriquecer el debate en los escenarios de discusión del salario mínimo en Colombia, en particular, en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.