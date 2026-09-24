 Dólar en Colombia salta a $3.284 tras romper resistencias clave y consolidar su tendencia alcista

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Dólar en Colombia salta a $3.284 tras romper resistencias clave y consolidar su tendencia alcista

Para los expertos, la divisa gana un momentum significativo respaldada por una sólida liquidez compradora.

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Dólar en Colombia
El dólar a nivel mundial se cotiza estable por debajo de su techo de los 99,9 puntos. Foto: ©Karola G de Pexels a través de Canva.com

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El mercado cambiario local acelera su tendencia alcista con una marcada fortaleza en los precios. Tras haber cerrado ayer en $3.276, el dólar abrió la sesión de hoy en $3.280 y opera en sus primeras transacciones en $3.284, registrando una variación positiva de 0,24 %.

Para los expertos, la divisa gana un momentum significativo respaldada por una sólida liquidez compradora.

Dólar en Colombia, septiembre de 2026
Fuente: Valora Analitik.

JP Tactical Trading señaló que la jornada es de alta relevancia técnica, ya que el dólar en Colombia ratifica una estructura alcista con gran dinamismo. Los analistas de la firma destacan que, al consolidarse el nivel de $3.220 como un nuevo piso o soporte clave, el escenario prioriza la continuidad hacia tramos superiores.

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A escala global, se observa un rompimiento alcista de las zonas de consolidación de largo plazo del dólar frente a múltiples monedas de referencia.

La lectura de Credicorp Capital destacó que la tasa de cambio ha venido superando escalones técnicos desde la franja de los $3.150 – $3.200 hasta afianzarse sólidamente sobre los $3.240, reflejando de lleno la apreciación global del billete verde.

Petróleo se sostiene sin esperanzas de paz

Los precios internacionales de la energía extienden una leve recuperación tras desvanecerse las expectativas de una resolución inminente y por la vía diplomática del conflicto con Irán, manteniendo una prima de riesgo moderada en los mercados de materias primas.

Mientras el WTI se negocia en US$ 93,92 por barril, el Brent se cotiza en US$93,93. Ambas referencias ganan un 1,9 %.

Primer debate aprobado para el Presupuesto 2027

En el ámbito político y fiscal del país, anoche las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de ley de Presupuesto para 2027, tras más de cinco horas de discusión.

El articulado avanza ahora hacia las plenarias de Cámara y Senado, donde deberá recibir su aprobación definitiva antes del próximo 20 de octubre, en medio de un estricto plan de austeridad impulsado por el Ejecutivo.

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