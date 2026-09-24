Video | MSCI Colcap se ajusta a sus máximos históricos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 23 de septiembre de 2026 en 2.612,48 puntos registrando una variación positiva de 0,92 %, ajustándose nuevamente cerca de sus máximos históricos.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 26,33 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
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Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $199.769 millones, mostrando una variación negativa de 24,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $160.534 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,11 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $39.393 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,64 %) que negoció $33.031 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,81 %) que transó un monto de $23.595 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Fabricato (Fabricato) que suben 13,82 %.
- En la segunda casilla, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que avanzó 3,67 %.
- Finalmente, los títulos de Celsia (Celsia) que se valorizaron 3,46 %.
Las acciones de Enka (Enka) bajaron – 4,15 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que los títulos del iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (ISACCO) suben 2,49 % y marcan un volumen de operaciones de $3.814 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap