Credicorp Capital Corporación Financiera ofrecerá créditos corporativos y CDT para inversionistas profesionales

Credicorp Capital Corporación Financiera, el tercer negocio de la firma en Colombia, avanza en la ampliación de su oferta para empresas y corporaciones en el país.
La corporación prepara el lanzamiento de créditos de tesorería en pesos previsto para el último trimestre de este año y una emisión de CDT que la entidad espera realizar en el primer trimestre de 2027.
Andrés Venegas, presidente de Credicorp Capital Corporación Financiera, explicó a Valora Analitik que la entidad inició operaciones con derivados para ofrecer coberturas cambiarias a sus clientes empresariales.
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Posteriormente incorporó cuentas de ahorro y ahora trabaja en el desarrollo de su operación activa de crédito: “Queremos empezar en este último trimestre de este año prestándoles en pesos a nuestros clientes, en créditos de tesorería a un año”, señaló Venegas.
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Posteriormente, la entidad prevé desarrollar productos de avales y garantías y, más adelante, soluciones de financiación para comercio exterior.
La entidad también comenzó a captar recursos mediante cuentas de ahorro. Este producto fue lanzado el 1 de julio y, a la fecha de la entrevista, acumulaba cerca de $35.000 millones en depósitos.
“Hay una aspiración mucho más grande de alcanzar cifras del orden de $2 billones a la vuelta de un par de años”, afirmó Venegas.
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CDT para inversionistas profesionales
El siguiente paso en materia de captación será la emisión de CDT. Venegas señaló que la expectativa es que la corporación pueda realizar su primera emisión durante el primer trimestre de 2027.
“En el primer trimestre del próximo año ya podamos salir con una emisión de CDT para captar recursos”, dijo el presidente de la corporación financiera.
La entidad trabaja en este momento en el alistamiento operativo y tecnológico necesario para administrar los títulos. Venegas explicó que no están definidos aspectos como las características específicas de la emisión, aunque anticipó que no se alejarían del estándar vigente en el mercado financiero colombiano.
En una primera etapa, la emisión estaría dirigida al segundo mercado, con inversionistas profesionales y especializados.
“Por ahora es más algo de segundo mercado, donde son clientes inversionistas profesionales y especializados”, explicó Venegas, aunque no descartó ampliar posteriormente el universo de compradores.
“No nos cerramos la idea a un futuro de que ya podamos tener CDT para clientes de personas naturales, e incluso CDT digitales”, agregó.
Venegas también señaló que, dependiendo de la evolución del negocio y del ritmo de crecimiento durante el próximo año, Credicorp Capital Corporación Financiera podría evaluar posteriormente una emisión de bonos.
El foco inicial de la corporación está en empresas y corporaciones con ventas anuales desde $40.000 millones. A partir de ese segmento, la entidad trabaja con compañías de mayor tamaño clasificadas como corporativas, para las cuales busca desarrollar soluciones de tesorería y financiación.
Actualmente, la corporación cuenta con alrededor de 200 clientes, entre empresas, corporaciones e inversionistas institucionales locales y extranjeros.
En derivados, registra un volumen promedio de operación cercano a US$500 millones mensuales.