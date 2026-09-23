En Colombia ya se presentan cortes de energía programados y ahora alza de tarifas por el Niño: Andesco

En el marco del 28° Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), Camilo Sánchez, presidente de la organización, manifestó que en Colombia ya se está viviendo un fenómeno particular, en el cual, si bien no hay un apagón generalizado, sí existen cortes de energía programados a causa de los problemas en el sector energético.
Una de las causas es que el consumo superó a la oferta. Esto se da en medio del fenómeno de El Niño o de una intensa ola de calor que se extendería hasta el cuarto trimestre de 2027, según cálculos de XM, operador del mercado eléctrico.
“No podemos decir mentiras. Tenemos que decir la verdad. La ministra de Minas y Energía dijo: van a subir las tarifas porque vamos a generar con energía térmica, pero hay que agregar que la demanda está por encima de la oferta y tenemos un descalce de casi 5 % de la energía que se produce en este país”, expresó Sánchez en rueda de prensa.
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Otro de los aspectos a los cuales hizo referencia fue el caso de la empresa Air-e. Esta compañía está intervenida desde 2024 por la administración del expresidente Gustavo Petro. Antes de su intervención tenía deudas de $500.000 millones, y según Sánchez, ahora superan $2,3 billones y los afectados son diversos actores del sistema, entre ellos los térmicos.
Es por ello que el dirigente gremial respaldó la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella de que se destinen $1,5 billones, expresando que, cuando las generadoras térmicas aporten 55 % de la generación en el sistema, van a requerir de estos recursos para la garantía de sus operaciones.
“Un apagón costaría dos puntos del PIB”, afirmó Sánchez, quien también mencionó en su Congreso que no hubo ningún proyecto de generación eólica, es decir, de energía generada con el viento, que se materializara en el Gobierno Petro. A lo que añadió que se necesita la iniciativa de Colectora, que es un proyecto de transmisión al norte de Colombia para fortalecer el transporte de electricidad en el país.
Al igual que lo hizo la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el dirigente gremial mencionó que las tarifas van a incrementar, aunque no brindó un periodo en específico en el cual se diera este comportamiento. Aun así, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) han demostrado que la inflación en gas y en electricidad ha venido en aumento en los últimos meses.
Para él, lo que se necesita es un plan de choque para que se destraben los proyectos de generación, transmisión, transporte y también de regasificación de gas, es decir, de mayor capacidad de importación de este energético, con la finalidad de garantizar el suministro para hogares, pequeñas industrias, comercios y sector industrial. Luego manifestó que el sector necesita estabilidad financiera al interior de la cadena energética y, a la vez, recuperar la soberanía energética en gas, es decir, que Colombia tenga capacidad de autoabastecerse.
En cuanto a las iniciativas que se vienen dando con el nuevo Gobierno De la Espriella, dijo que junto con el Ministerio de Minas y Energía, se están adelantando cuatro mesas fundamentales con la finalidad de que se garantice la seguridad energética.
En el mismo evento, Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, dijo que durante el fenómeno de El Niño, 111 municipios presentarán un estado crítico, mientras que otros 558 van a requerir de atención prioritaria. Los focos, como se reveló en un mapa durante la presentación del titular de la cartera, estarán en San Andrés, la región Caribe y Andina.
El mensaje del vicepresidente Restrepo
En el marco del evento, se presentó un video enviado por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, a causa de que se encuentra en EE. UU. en reuniones con funcionarios de ese país y actores de Naciones Unidas.
En el contenido audiovisual señaló que en 1994 se hicieron reformas importantes al sector de servicios públicos con la Ley 142 y también con la Ley 143 en materia eléctrica y con la Ley 1341 en tecnologías de información y comunicación.
“En esta versión 28 del Congreso de Andesco, en donde los mensajes hoy son de eficiencia en la prestación de servicio, pero también de calidad, de expansión y cobertura, de sostenibilidad financiera, de la participación mixta que hay en la proveeduría de los servicios que el sector ofrece al país”, dijo.
Sin embargo, aseguró que lo anterior se contrasta con que hubo cuatro años durante el gobierno Petro en los que este sector presentó desafíos a causa de “destrucción productiva y de confianza”.
Incluso, indicó que durante la administración anterior al Gobierno de Abelardo de la Espriella hubo un gobierno que dejó un sector desfinanciado y con deudas billonarias, haciendo referencia a la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e.
De otro lado, manifestó que el sector de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo cuenta con falta de pago de obligaciones en materia de subsidios y con decisiones cerradas en materia de política pública.
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“No podemos seguir creciendo sobre la base del derroche en gasto público, del sobreendeudamiento, de los excesos fiscales, que no tienen sostenibilidad. Tenemos que crecer con inversión privada. Incluso el presupuesto de inversión del PIB es el peor registrada desde 1975. La inversión será clave para el crecimiento en el sector”, concluyó Restrepo.
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