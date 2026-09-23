Asofondos advierte que Colombia necesitaría otra reforma pensional para hacer sostenible el sistema

Las dificultades para implementar la actual reforma pensional en Colombia podrían afectar su entrada en operación.
Ante este escenario, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que el país podría necesitar una nueva reforma más adelante para corregir los efectos que, según su análisis, tendría el nuevo sistema sobre el ahorro nacional y las finanzas públicas.
Durante el Investor Conference de Credicorp Capital Velasco sostuvo que, aunque durante los primeros siete u ocho años el ahorro nacional podría ser suficiente para compensar el que actualmente se genera a través de las administradoras de fondos de pensiones, después de ese periodo la situación cambiaría.
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“Algo lo vamos a tener que hacer porque el ahorro nacional no puede ser menor”, afirmó Velasco, quien relacionó ese menor ahorro con las posibilidades de inversión y desarrollo económico del país.
A su juicio, Colombia no puede avanzar hacia un sistema que reduzca el ahorro nacional, debido a las necesidades de inversión que tiene la economía.
Con esto en mente, planteó que será necesario revisar nuevamente el esquema pensional para hacerlo sostenible y evitar que una mayor carga termine trasladándose a las generaciones futuras.
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Tres obstáculos para la entrada en vigor: hay faltante de $5 billones
La advertencia de largo plazo se produce mientras la reforma todavía enfrenta dificultades para su implementación. Velasco identificó tres elementos que, en su opinión, podrían llevar a que la entrada en vigor tenga que aplazarse nuevamente.
El primero es Colpensiones. El presidente de Asofondos recordó que la entidad presentó ante la Corte Constitucional un documento en el que expone las razones por las cuales no estaría preparada para comenzar la operación el primero de abril.
Asofondos, según dijo, estaría dispuesto a acompañar una eventual solicitud para que la Corte module su decisión y la entrada en operación se produzca cuando la entidad esté preparada.
El segundo elemento corresponde al Banco de la República, pues Velasco explicó que el Emisor solicitó aclaraciones a la Corte Constitucional, debido a las inversiones que debe realizar para cumplir las funciones que le asigna la reforma en relación con el fondo de ahorro del pilar contributivo.
El tercer frente está en el Ministerio de Hacienda. Según Velasco, la cartera presentó un incidente de impacto fiscal ante la Corte Constitucional, mecanismo mediante el cual busca que se module el fallo por sus efectos sobre las finanzas públicas.
El presidente de Asofondos señaló que el Presupuesto General de la Nación fue presentado sin la totalidad de los recursos necesarios para implementar la reforma.
Con base en el documento divulgado por Hacienda, habría un faltante de al menos $5 billones para cubrir las obligaciones asociadas al pilar contributivo.
A estos tres elementos se suma el trámite pendiente en la Cámara de Representantes para subsanar varios artículos de la reforma. Para Velasco, el conjunto de estas situaciones muestra que todavía no están dadas todas las condiciones para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
“Es posible que se necesite posponer una vez más la entrada en vigor de la reforma pensional”, sostuvo.
El problema fiscal que ve Asofondos
Velasco también cuestionó el efecto que tendría la reforma sobre las cuentas públicas en el corto plazo.
Su argumento es que, aunque el nuevo sistema modifica la forma en que se administran y distribuyen los recursos pensionales, los tres pilares (contributivo, semicontributivo y solidario) demandarán más recursos de la Nación que el esquema anterior.
Por eso, consideró que el país debe mantener abierta la discusión sobre la sostenibilidad del sistema después de que la reforma entre en operación.
El presidente de Asofondos también puso como referencia el tamaño actual del gasto pensional. Según las cifras que presentó, este año las pensiones representan alrededor de $80 billones, mientras que el recaudo total del IVA se ubica en cerca de $75 billones.
Velasco defendió, además, un sistema con mayor peso del ahorro y cuestionó la capacidad de los esquemas de reparto para responder a las condiciones demográficas futuras.
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