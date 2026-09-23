Isagen vende activos hidroeléctricos y solares a grupo empresarial conformado por EDF y BTG Pactual: así es la operación

Isagen está moviendo nuevamente las piezas de su portafolio de generación de energía en Colombia. La compañía anunció un acuerdo para vender un grupo de activos hidroeléctricos y solares a un grupo integrado por EDF power solutions y BTG Pactual Commodities, en una operación que involucra aproximadamente 208 MW de capacidad instalada.
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El acuerdo fue suscrito el 21 de septiembre y contempla centrales hidroeléctricas y parques solares que hacen parte del portafolio de Isagen. La operación se conoce mientras la compañía avanza simultáneamente en otras adquisiciones y proyectos de generación, en una estrategia de rotación de capital con la que busca monetizar algunos activos y destinar esos recursos a nuevas inversiones.
¿Qué activos vende Isagen?
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El acuerdo incluye cuatro centrales de generación hidroeléctrica: El Popal, El Molino, San Miguel y San Matías. A este grupo se suman cinco parques solares identificados como Llanos I, Llanos II, Llanos III, Llanos IV y Llanos V.
En conjunto, los activos representan aproximadamente 208 MW de capacidad instalada y serán adquiridos por el grupo integrado por EDF power solutions y BTG Pactual Commodities.
La transacción, por ahora, corresponde a un acuerdo de venta y todavía debe completar las condiciones necesarias para llegar al cierre. Isagen espera que este proceso se concrete antes de finalizar 2026, aunque está sujeto al cumplimiento de obligaciones por parte de los involucrados, la obtención de autorizaciones y los trámites regulatorios aplicables. La compañía no informó en esta comunicación el valor económico de la transacción.
Isagen está reorganizando su portafolio de generación
La venta no aparece como un movimiento aislado. Isagen explicó que hace parte de una estrategia de rotación de capital, mediante la cual busca optimizar la asignación de recursos y generar capacidad para continuar creciendo.
La compañía señaló que este anuncio complementa otras operaciones de venta de activos que había comunicado previamente con BTG Pactual Commodities y Termoyopal. La lógica de esta estrategia consiste en monetizar determinados activos para posteriormente reinvertir los recursos en oportunidades que permitan fortalecer su portafolio de generación.
Este punto es relevante porque Isagen no está reduciendo simplemente su actividad en generación. Al mismo tiempo que vende determinados activos, la empresa está realizando inversiones para ampliar su participación en energías renovables.
Uno de los movimientos mencionados por la compañía es la reciente adquisición del parque solar Puerta de Oro, de 300 MW, como lo reveló en primicia Valora Analitik, además de otras inversiones destinadas a ampliar la capacidad de generación renovable en Colombia.
Otros movimientos de Isagen en energía solar
La operación anunciada en septiembre se suma a movimientos que la compañía ya venía adelantando durante este año. Entre ellos está la adquisición del 100 % de Bosques Solares, sociedad propietaria del proyecto fotovoltaico Bosques Solares de los Llanos 8, ubicado en Villavicencio, Meta.
Ese proyecto fue adjudicado en la subasta del Cargo por Confiabilidad 2029-2030 y se encuentra en desarrollo. La iniciativa contempla una capacidad de 170 MW nominales, un parque fotovoltaico de 385,25 hectáreas, una subestación elevadora y una línea de transmisión de aproximadamente 12,21 kilómetros para conectarse con la subestación Ocoa.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental para este proyecto en febrero de 2026. En paralelo, Isagen también había aparecido como comprador en una operación relacionada con Termoyopal, que contempla activos como las plantas Amoyá, Barroso, Caruquia y Guanaquitas, además de proyectos solares.
La empresa explicó que los recursos obtenidos mediante estas operaciones serán utilizados para continuar impulsando su agenda de crecimiento, particularmente en energías renovables.
“La firma de esta operación representa un nuevo avance en nuestra estrategia de rotación de capital. Estamos optimizando el uso de los recursos de nuestros accionistas para seguir creciendo, desarrollando nuevas inversiones y aportando más energía renovable mediante inversiones de largo plazo que fortalezcan la seguridad energética y aceleren la incorporación de nueva capacidad de generación para atender las necesidades de los colombianos y de nuestra economía”, señaló Isagen.