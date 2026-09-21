Exclusivo | Patria Investments vendió participación en el parque solar más grande de Colombia: ¿Quién fue el comprador?

Patria Investments acordó la venta del 100 % de su participación controlante en Puerta de Oro —el mayor parque de generación solar de Colombia—. La operación, que Valora Analitik conoció hoy en exclusiva, se da apenas dos meses después de que la planta entrara en operación comercial y está sujeta a las aprobaciones regulatorias del caso.
Patria como gestor brasileño administra más de US$60.000 millones en activos proforma.
«La venta de Puerta de Oro representa la primera venta de un activo de infraestructura de Patria en Colombia. Eso por sí solo lo hace un caso de éxito», dijo Pablo Cano, managing director de Infraestructura de Patria Investments.
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Cano subrayó los tiempos de la operación. «Es un proyecto que ejecutamos muy rápido, en un plazo por fuera de lo previsto, y logramos la firma de la venta —y esperamos el cierre— en un tiempo récord después de la entrada en operación. Es la mayor planta de generación del país y la hicimos desde ceros. Marca un hito muy importante para Patria en Colombia», señaló.
La operación se compra fue concretada con Isagen que se ha convertido en los últimos años en uno de los protagonistas del sector energético colombiano. El monto de la venta de Puerta de Oro no fue revelado por las empresas a Valora Analitik.
Rotar capital y devolverlo antes de tiempo
Cano enmarcó la salida dentro del negocio del fondo. «Vender un activo es parte del ciclo de vida de los activos, es lo que hacemos, está en nuestro ADN. Devolverles el capital a los inversionistas antes de tiempo es una señal de que la inversión se hizo de manera excepcional. Ellos reciben ese capital y pueden rotarlo, ojalá en otros fondos nuestros, para nuevos proyectos», afirmó.
El directivo apuntó además al momento del sistema eléctrico colombiano, con un eventual fenómeno de El Niño de gran intensidad en el radar. «Puerta de Oro, al ser el activo de generación solar más grande del país, es emblemático. Hoy en particular, por su tamaño y por la expectativa de un súper Niño, es un activo que complementa muy bien la matriz. Creemos como equipo que le estamos dejando un legado a la seguridad energética del país», dijo.
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El efecto en el Magdalena Medio
Durante la construcción se generaron más de 2.000 empleos, 95 % de ellos con mano de obra local. El proyecto también deja transferencias de Ley 99 para Guaduas y Chaguaní e inversiones en educación, acceso a agua e infraestructura comunitaria.
«El Magdalena Medio históricamente ha tenido un desarrollo económico limitado y hacía varios años no veía grandes proyectos de infraestructura. Puerta de Oro dio trabajo y entrenó mano de obra para volverla calificada, de modo que pueda participar en otros proyectos, no solamente de Patria. Ese es un impacto que va más allá de los retornos financieros», concluyó Cano.
Puerta de Oro, el parque solar más grande de Colombia. Foto de Patria Investments.
La apuesta de Isagen
Del otro lado, la compra encaja en el plan de expansión renovable de la generadora. «Incorporar a Puerta de Oro, el parque solar más grande del país, representa un paso trascendental en nuestra estrategia de crecimiento y en nuestra meta de sumar 1.000 MW adicionales de energía solar en los próximos años«, afirmó Camilo Marulanda, presidente de Isagen, quien agregó que la compañía «ratifica su confianza en Colombia y en las oportunidades que se abren para la inversión».
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Patria y Puerta de Oro
Detrás del parque solar más grande de Colombia hay un gestor de activos que lleva casi una década construyendo posición en el país y que hoy administra más de US$60.000 millones en la región.
Patria Investments —el mayor administrador de activos alternativos de América Latina— fue el sponsor de Puerta de Oro junto con el fondo Ashmore, y el proyecto era hasta hoy la pieza más visible de un portafolio que abarca infraestructura, capital privado, crédito y finca raíz.
Puerta de Oro entró en operación comercial en julio de 2026, entre los municipios de Guaduas y Chaguaní (Cundinamarca). Son 360 MWp instalados sobre 900 hectáreas, con más de 511.000 módulos fotovoltaicos y una línea de transmisión de 230 kV de unos 23 kilómetros que cruza el río Magdalena con torres de más de 110 metros.
El parque genera alrededor de 732 GWh al año —energía equivalente al consumo de unos 450.000 hogares—, evita cerca de 361.000 toneladas de CO₂ anuales y aporta aproximadamente 5 % de la meta nacional de energías renovables. En construcción llegó a emplear más de 1.100 personas, 95 % de ellas de la región.
El financiamiento fue el otro récord. En noviembre de 2024, Valora Analitik reveló en primicia que el proyecto solar había logrado un financiamiento de $1 billón con aportes del Banco de Bogotá y el Banco de Occidente —ambos del Grupo Aval— que aprobaron $407.600 millones, en una operación asesorada por Aval Banca de Inversión que está hoy en día es liderado por Luis Carlos Sarmiento Carvajal.
El cierre total, anunciado en marzo de 2025, sumó aportes de Bancolombia y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN): el mayor monto de deuda estructurado en Colombia para un proyecto de generación de este tipo, y el primero en usar saneamiento automático de títulos como estrategia de gestión predial bajo project finance.
Sarmiento Carvajal ha señalado que la banca cerró tres transacciones solares relevantes en dos años, dentro de un volumen de operaciones de $5 a $6 billones en 2025.
Para Patria, Colombia es el segundo mercado fuera de Brasil. La firma ha invertido cerca de US$6.000 millones en el país en dos décadas —de los cuales casi US$2.000 millones en infraestructura— y su meta declarada es duplicar la inversión en capital privado e infraestructura en un horizonte de tres a cinco años.
En 2025 lanzó un fondo con enfoque exclusivo en Colombia que cerró en US$140 millones, con una aspiración de US$300 a US$400 millones y un despliegue potencial de US$600 a US$800 millones sumando coinversión internacional.
En concesiones viales, Patria gestiona cerca de 1.000 kilómetros en Colombia: Rutas del Valle, Ruta al Sur y la Concesión Pacífico 3, cuya participación controlante adquirió a través de su Fondo de Infraestructura V. Ese corredor 4G comprende 146 kilómetros entre Caldas, Risaralda y Antioquia. En la región, la firma opera más de 4.000 kilómetros de vías.
El movimiento más reciente fue de salida: el 24 de febrero de 2026 Patria vendió en bolsa la totalidad de su participación en Smart Fit por unos R$890 millones (US$172 millones), cerrando un ciclo de alrededor de 15 años en el que el Ebitda de la cadena se multiplicó 114 veces. La cadena, presente en Colombia, no cambia de operador. En energía, la ambición sigue abierta: Patria ha dicho que busca desarrollar al menos 1 GW solar en el país.
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