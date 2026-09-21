Hidroituango podrá almacenar una energía equivalente a 15 días del consumo eléctrico de Medellín

El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dieron aval para que Hidroituango aumente el nivel del embalse a una cota de 420 metros sobre el nivel del mar. La medida también contempla la remoción de la cobertura vegetal bajo las condiciones ambientales en materia hidrológica, operativa y geotécnica.
Esta cota máxima de operación de 420 metros permitiría que el embalse disponga de 400 millones de metros cúbicos de agua adicionales, que equivalen a 187 gigavatios hora de energía almacenados, es decir, a 15 días de consumo de electricidad de una ciudad como Medellín. La operación se realizará de forma gradual, con incrementos de máximo 40 centímetros diarios y tendrá seguimiento de EPM (Empresas Públicas de Medellín), operadora de Hidroituango.
“Estos 12 metros de diferencia entre las cotas 408 metros sobre el nivel del mar y 420 metros sobre el nivel del mar permitirán almacenar 187 gigavatios-hora de energía equivalentes a cerca de 15 días de la demanda eléctrica de una ciudad como Medellín”, explicó EPM.
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Según esta compañía, este proceso exige altos estándares en materia técnica y podría tomar más tiempo del que se prevé. La empresa destacó que desde mayo de 2026 se presentaron aportes inferiores a los promedios, y para finales de julio, los caudales registraron índices más bajos que los históricos en varias cuencas abastecedoras de los embalses de EPM, particularmente los del río Cauca.
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Bajo esta circunstancia, EPM manifestó que la decisión de poder aumentar la cota hasta 420 metros permite aprovechar los recursos hídricos que puedan almacenarse en octubre y noviembre, con el fin de que se aumenten las reservas para afrontar el período más crítico del fenómeno de El Niño, que, según las previsiones de XM, podría extenderse hasta el primer cuatrimestre de 2027. Este proceso podría tardar alrededor de dos meses, dependiendo de cómo evolucionen los caudales.
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