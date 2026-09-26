De las 15 deportistas mejor pagadas del mundo, 10 son tenistas

El tenis se sigue consolidando como una industria económica y comercial dominante dentro del deporte femenino internacional. De allí que 10 de las 15 deportistas con mejores ingresos a nivel global pertenezcan a esta disciplina, impulsadas por un modelo de negocio que equilibra premios y contratos publicitarios de alto impacto.
La medición fue presentada por la plataforma especializada Sportico, que además establece que el top 4 del ranking supera la barrera de los US$20 millones anuales en ingresos globales. Este fenómeno responde directamente a la paridad en la bolsa de premios de los torneos Grand Slam y al atractivo de las tenistas para marcas multinacionales.
Según el reporte, la estadounidense Coco Gauff se ubicó como la deportista mejor pagada del mundo, con cerca de US$31 millones anuales. Un porcentaje significativo de esta derrama económica proviene de sus acuerdos de patrocinio con marcas globales de primer nivel como New Balance y Rolex.
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El segundo lugar del escalafón lo ocupa la bielorrusa Aryna Sabalenka, con US30 millones, seguida por la polaca Iga Świątek, quien acumuló US23,1 millones.
El grupo de las cuatro mejor pagadas lo completa la esquiadora acrobática china Eileen Gu, con US$23 millones, consolidándose como la atleta fuera del tenis con mayores ingresos publicitarios.
El informe destaca que, en la mayoría de los casos, la mayor parte de las ganancias de las atletas proviene de acuerdos comerciales fuera de las pistas (off-court). Caso de ello son figuras como Caitlin Clark en el baloncesto o Simone Biles en la gimnasia, cuyos patrocinios representan la fracción más relevante de sus entradas financieras.
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De esta manera, el listado confirma el peso que mantiene el tenis en la economía deportiva de élite, compartiendo espacio con representantes emergentes del golf, el baloncesto y los deportes de invierno.
El top 10 de las deportistas mejor pagadas del mundo:
1. Coco Gauff (Tenis / EE. UU.) – US$31 millones
2. Aryna Sabalenka (Tenis / Bielorrusia) – US$30 millones
3. Iga Świątek (Tenis / Polonia) – US$23,1 millones
4. Eileen Gu (Esquí acrobático / China) – US$23 millones
5. Qinwen Zheng (Tenis / China) – US$20,6 millones
6. Caitlin Clark (Baloncesto / EE. UU.) – US$16,1 millones
7. Nelly Korda (Golf / EE. UU.) – US$13,8 millones
8. Madison Keys (Tenis / EE. UU.) – US$13,4 millones
9. Elena Rybakina (Tenis / Kazajistán) – US$12,6 millones
10. Naomi Osaka (Tenis / Japón) – US$12,5 millones
Este contenido fue generado, en parte, con IA de Gemini y curado por Valora Analitik