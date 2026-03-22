Arabia Saudita quiere convertirse en el nuevo epicentro del tenis mundial con inversión multimillonaria

Arabia Saudita dio un nuevo paso en su estrategia de expansión en el deporte mundial al presentar una oferta cercana a los US$1.000 millones para impulsar cambios estructurales en el tenis profesional. El país no solo busca integrar de forma más estrecha los circuitos masculino y femenino, sino también crear su propia gira con varios torneos consecutivos dentro de su territorio.
La propuesta, reportada por medios internacionales como The Telegraph, forma parte de una política de inversión deportiva financiada por el Fondo de Inversión Pública saudí. Este fondo ya ha destinado miles de millones de dólares a disciplinas como fútbol, boxeo, automovilismo y golf, y ahora apunta a posicionar al país como un actor central en el calendario del tenis profesional.
El movimiento llega después de que la ATP confirmara que Arabia Saudita albergará un torneo Masters 1000 en los próximos años, una de las nueve categorías más importantes del circuito masculino. Este evento se sumará a los Grand Slam y a otros torneos de alto nivel, consolidando al país como sede de competencias de primer orden.
Además, Arabia Saudita ya había entrado en el tenis en 2024 al convertirse en patrocinador oficial del ranking ATP. Desde entonces, ha organizado torneos de exhibición con premios elevados y eventos del circuito femenino, lo que le ha permitido ganar presencia entre jugadores y federaciones.
Arabia Saudita quiere controlar varias semanas del calendario ATP con torneos consecutivos
El plan saudí contempla la creación de una gira propia de varias semanas, con torneos organizados de forma consecutiva en distintas ciudades del país. Este modelo ya existe en el tenis profesional, donde giras regionales como la asiática o la europea agrupan torneos para facilitar la logística y atraer a los mejores jugadores.
La diferencia en este caso es la magnitud de la inversión y la intención de concentrar un número relevante de torneos en un solo país. Si se concretan eventos de categorías ATP 250, ATP 500 y el nuevo Masters 1000, Arabia podría llegar a controlar cerca de un mes completo del calendario masculino, algo inusual en la estructura actual del tenis.
Para los jugadores, el principal incentivo sería el aumento de los premios económicos. En exhibiciones recientes organizadas en la región, los premios superaron los US$6 millones en pocos días de competencia, cifras que en algunos casos superan las bolsas de torneos oficiales de menor categoría.
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La apuesta por el tenis se enmarca dentro del plan Visión 2030 del gobierno saudí, que busca diversificar la economía y aumentar la presencia internacional del país a través del entretenimiento y el deporte. En los últimos años, el país ha organizado eventos de Fórmula 1, ha invertido en clubes de fútbol europeos y creó la liga LIV Golf, que alteró el equilibrio del golf profesional al ofrecer premios muy superiores a los del PGA Tour.